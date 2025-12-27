Prêmio de R$ 1 bilhão pode gerar novo bilionário

O prêmio da Mega-Sena da Virada deste ano, estimado em R$ 1 bilhão, pode fazer do apostador que acertar as seis dezenas um dos 300 brasileiros mais ricos, segundo a lista da revista Forbes. Este prêmio é o maior já registrado na história do sorteio especial, que acontece todo final de ano. Em 2024, o prêmio foi de R$ 635,4 milhões, distribuído entre oito ganhadores.

Desde que a Mega-Sena da Virada foi criada, em 2009, nunca houve um único vencedor. Portanto, se isso ocorrer este ano, será um evento inédito na história do sorteio. Para se tornar um dos ricos do país, o ganhador precisa declarar seus bens, como imóveis ou investimentos, já que a Forbes considera patrimônio acima de R$ 1 bilhão para incluir alguém em seu ranking.

As apostas para o sorteio podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. As pessoas podem jogar em lotéricas, no site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta simples, que consiste em escolher seis números, é de R$ 6. No entanto, a chance de ganhar é baixa: aproximadamente uma em mais de 50 milhões.

A última atualização do ranking de bilhões, divulgada em agosto, trouxe Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, como o brasileiro mais rico, seguido por Vicky Safra e Jorge Paulo Lemann. No histórico da Mega-Sena da Virada, em três edições, apenas dois ganhadores dividiram o prêmio, e em 2018, o maior número de vencedores aconteceu com 52 apostas que acertaram as dezenas.

Dessa forma, o sorteio da Mega da Virada não é apenas uma oportunidade para ganhar uma quantia significativa de dinheiro, mas também pode mudar a posição econômica de um vencedor no país.