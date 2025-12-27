Nova temporada traz música e alegria

O programa Caldeirão de Verão, apresentado por Marcos Mion, estreia sua nova temporada no dia 3 de janeiro, com uma gravação em São Miguel do Gostoso, uma famosa praia no litoral do Rio Grande do Norte. Escolhido por suas belíssimas paisagens, o local vai proporcionar um clima de luau e uma experiência musical envolvente, com ritmos variados.

Nesta edição, o palco contará com performances de Zaynara, Solange Almeida e Luan Pereira, que se juntam para um show inédito. O formato mais intimista do evento foi pensado para promover a interação com o público local e refletir a atmosfera vibrante das praias da região. Solange Almeida comentou que este encontro é uma oportunidade para celebrar a música, unindo diferentes gerações e estilos. "Será um encontro de ritmos e alegrias com esses dois jovens talentos", destacou a cantora, enfatizando a singularidade dessa parceria.

Além de sua participação na estreia, Solange Almeida também está se preparando para um ano agitado com o projeto Absoluta, que inclui viagens por diversas cidades. Depois de um 2025 repleto de conquistas, que culminou no lançamento de um novo trabalho, a artista se sente realizada e motivada. Ela ressaltou a importância de se reinventar e de alcançar o público em novos locais, afirmando: "É fundamental se reinventar e encontrar o público em lugares diferentes."

A escolha de São Miguel do Gostoso não é apenas uma busca por belas paisagens, mas também reflete a proposta do Caldeirão de Verão de conectar natureza e música. A equipe de produção elaborou uma cenografia que valoriza a beleza local e intensifica a experiência do público, visando criar um evento que vai além da simples exibição televisiva.

Com a nova direção de Marcos Mion, o programa busca renovar a tradição do verão na televisão aberta, apostando em talentos emergentes como Zaynara e Luan Pereira, ao lado de artistas reconhecidos. A estreia promete consolidar o Caldeirão de Verão como um espaço de experimentação musical, celebrando a diversidade artística e unindo paisagens, performances e repertórios em uma temporada que procura alcançar novos públicos.