Ataque de abelhas provoca pânico e fecha comércios em Campo Grande

Na manhã deste sábado, 27 de dezembro, um ataque de abelhas gerou alvoroço na Avenida General Alberto Carlos Mendonça, localizada entre os bairros Santa Emília e São Conrado, em Campo Grande. O incidente causou a interrupção temporária do funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais na região.

Moradores e testemunhas descreveram momentos de pânico. Uma moradora relatou que estava saindo de uma loja quando viu pessoas se jogando e se debatendo nas ruas. “Um senhor gritava desesperado, e as mulheres corriam, batendo o cabelo. Um rapaz alertou: ‘moça, olha o enxame de abelha’. Fiquei apavorada e entrei no carro. Foi uma situação angustiante. A loja e o mercado fecharam”, contou.

Diante do ataque, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local com a equipe equipada para controlar a situação. Imagens capturadas mostram as abelhas invadindo veículos estacionados, aumentando a preocupação entre os presentes.

Os especialistas orientam que, em caso de ataque de abelhas, a melhor estratégia é afastar-se rapidamente sem se agachar. As abelhas são sensíveis a barulhos altos e odores fortes, como os de perfumes, portanto, é importante evitar gritos e o uso de produtos químicos. Qualquer tentativa de agredir os insetos, como jogar inseticidas, atear fogo ou atirar objetos, pode piorar a situação.

Além disso, é fundamental manter os animais de estimação longe da área afetada, já que eles também podem ser atacados. O pânico gerado pelo ocorrido é um lembrete da importância de agir com cautela em situações como esta, para garantir a segurança de todos.