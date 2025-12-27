Ataque de abelhas provoca pânico e fecha comércios em Campo Grande

Notícias

Ataque de abelhas causa pânico e fecha comércios em Campo Grande neste sábado

Na manhã deste sábado, 27 de dezembro, um ataque de abelhas gerou alvoroço na Avenida General Alberto Carlos Mendonça, localizada entre os bairros Santa Emília e São Conrado, em Campo Grande. O incidente causou a interrupção temporária do funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais na região.

Moradores e testemunhas descreveram momentos de pânico. Uma moradora relatou que estava saindo de uma loja quando viu pessoas se jogando e se debatendo nas ruas. “Um senhor gritava desesperado, e as mulheres corriam, batendo o cabelo. Um rapaz alertou: ‘moça, olha o enxame de abelha’. Fiquei apavorada e entrei no carro. Foi uma situação angustiante. A loja e o mercado fecharam”, contou.

Diante do ataque, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local com a equipe equipada para controlar a situação. Imagens capturadas mostram as abelhas invadindo veículos estacionados, aumentando a preocupação entre os presentes.

Os especialistas orientam que, em caso de ataque de abelhas, a melhor estratégia é afastar-se rapidamente sem se agachar. As abelhas são sensíveis a barulhos altos e odores fortes, como os de perfumes, portanto, é importante evitar gritos e o uso de produtos químicos. Qualquer tentativa de agredir os insetos, como jogar inseticidas, atear fogo ou atirar objetos, pode piorar a situação.

Além disso, é fundamental manter os animais de estimação longe da área afetada, já que eles também podem ser atacados. O pânico gerado pelo ocorrido é um lembrete da importância de agir com cautela em situações como esta, para garantir a segurança de todos.

