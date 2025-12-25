Silvia Abravanel comenta sobre o fim de ‘Bom Dia & Cia’ no SBT

A saída do programa “Bom Dia & Cia” da programação do SBT, que ocorreu no dia 12 de outubro, gerou polêmica e uma divisão de opiniões na emissora. Silvia Abravanel, que apresenta o “Sábado Animado” e é responsável pelo conteúdo infantil da emissora, demonstrou sua contrariedade em relação ao fim do programa.

Durante uma participação em um programa de entrevistas, Silvia defendeu a importância de ter uma programação voltada para o público infantil todos os dias da semana. Em suas palavras, “tem que ter programação infantil a semana toda, sim”, enfatizando a necessidade de manter esse tipo de conteúdo para as crianças.

Silvia comentou sobre a dupla de palhaços Patati Patatá, que comandou “Bom Dia & Cia”, e considerou sua presença uma aposta positiva. Ela ressaltou que “nada melhor para apresentar um programa infantil do que palhaços”, reforçando seu apoio à permanência de uma produção infantil na grade do canal.

Em sua fala, Silvia também aproveitou para elogiar o programa “The Voice Brasil”, destacando sua contribuição para descobrir novos talentos. Para ela, essa atração é muito positiva para a televisão brasileira.

Além de defender conteúdos infantis, Silvia Abravanel abordou outras mudanças no SBT. Ao ser questionada sobre o retorno de “Aqui Agora”, que tinha Christina Rocha como apresentadora, expressou sua preferência pela volta do programa com a mesma apresentadora. Reconheceu, porém, a relevância de Christina em “Casos de Família”, elogiando seu estilo como uma característica importante do canal.

Silvia não deixou de mencionar que nem todas as iniciativas da emissora foram bem-sucedidas. Sobre a exibição de doramas, ela explicou que a interrupção do programa “Meu Amor das Estrelas” foi compreensível, já que não obteve boa aceitação. “Tirou por quê? Porque não deu certo. Time que não está ganhando, tira”, justificou.

A apresentadora também relacionou as decisões da programação ao aspecto comercial da televisão, indicando que a audiência e a rentabilidade são fatores cruciais para definir o que fica ou sai da grade. Ela afirmou que a televisão precisa gerar lucro, não apenas entreter.

Por fim, Silvia comentou sobre o processo de acertos e erros na televisão, mencionando seu pai, Silvio Santos, como alguém que frequentemente mudava de ideia rapidamente. Lembrou que seu pai costumava agir de forma decisiva, mesmo que isso significasse não esperar o tempo necessário para ver os resultados de um programa.

Dessa forma, Silvia Abravanel reafirma seu compromisso com a programação infantil e discute a dinâmica da televisão, destacando a importância de manter a diversidade de conteúdos.