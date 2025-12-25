Morre mãe de Bruno, da dupla com Marrone, aos 81 anos

Na madrugada do dia 25 de dezembro, feriado de Natal, faleceram Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone. Ela tinha 81 anos e sua morte foi causada pela Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (Sara).

A assessoria de imprensa de Bruno confirmou a notícia em um comunicado oficial, informando que Dona Anita já enfrentava problemas de saúde há algum tempo. O estado de sua saúde se agravou nas últimas semanas, levando ao seu falecimento nas primeiras horas do dia.

Dona Anita deixa uma grande família, composta por cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos, que agora lida com a dor dessa perda. A família decidiu preservar a privacidade neste momento difícil. Por isso, não foram divulgadas informações sobre o local e o horário do velório e sepultamento, que ocorrerão em uma cerimônia íntima, respeitando o luto familiar.

Dona Anita será lembrada pela sua forte presença na vida de seus filhos e pela importância que teve como matriarca.