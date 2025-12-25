Inscrições em janeiro oferecem 274,8 mil vagas disponíveis

Sisu 2026: Inscrições Abertas de 19 a 23 de Janeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro. O processo é totalmente gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.

Nesta edição, o Sisu oferecerá um total de 274,8 mil vagas em 7.388 cursos, distribuídos em 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Esta será a maior edição já registrada, aumentando as oportunidades para os candidatos.

Uma novidade para 2026 é que o Sisu agora irá considerar as notas das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025. O sistema vai optar automaticamente pela melhor média ponderada, desde que o candidato não tenha zerado a redação e não seja aluno treineiro.

Os estudantes têm a opção de escolher até duas opções de cursos ao se inscrever. A seleção será feita em uma única etapa, e as vagas disponibilizadas serão válidas para todo o ano letivo, sem divisão por semestre. Isso significa que os aprovados poderão se matricular nas instituições a partir do dia 2 de fevereiro.

Os resultados da chamada regular do Sisu serão divulgados no dia 29 de janeiro. Aqueles que forem aprovados deverão realizar a matrícula durante o período estabelecido por cada instituição. Em caso de empate na seleção, o critério de desempate será a maior nota obtida em uma das provas do Enem, respeitando a ordem de prioridade mencionada no edital.

Além disso, o edital mantém as ações afirmativas, e o candidato deve preencher um cadastro socioeconômico para concorrer às vagas da Lei de Cotas ou a políticas específicas de cada instituição, observando os limites de cada modalidade.

Caso não consigam se classificar na chamada regular, os candidatos poderão entrar na lista de espera, que estará aberta entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro. As convocações para essas vagas poderão ocorrer ao longo de todo o ano.

O Ministério da Educação (MEC) afirma que as mudanças visam aumentar o aproveitamento das vagas disponíveis e tornar o processo seletivo mais transparente para todos os participantes.