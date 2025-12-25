Acidente no Paraná deixa cinco mortos; conheça as vítimas

Na tarde desta quarta-feira (24), um grave acidente envolvendo três veículos na rodovia PR-182, em Ampére, na Região Sudoeste do Paraná, resultou na morte de cinco pessoas. Além das vítimas fatais, três pessoas ficaram feridas na colisão.

As vítimas foram identificadas. No Toyota Corolla, que seguia em direção à cidade de Realeza, estavam dois jovens: Arthur Mattes Michelon, de 20 anos, que teve ferimentos moderados, e Milena Aparecida Pereira Wisnieski, também de 20 anos, cujas lesões foram graves. Milena foi levada ao Hospital Regional de Francisco Beltrão devido à gravidade de seu estado.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol, com placas de Tupãssi, que transportava uma família de Iguatu. O motorista, João Batista dos Santos, de 42 anos, e dois passageiros, Balthazar Joaquim dos Santos, de 86 anos, e Maria Rita Gerônimo dos Santos, de 75 anos, perderam a vida no local. Uma adolescente de 12 anos, Júlia Vitória Malaquias dos Santos, que também estava no Gol, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital e Maternidade Santa Rita, em Ampére. A família estava viajando para Ampére para surpreender parentes durante as festas de Natal, e seus familiares souberam do acidente ao serem contatados pelas autoridades.

O terceiro veículo envolvido no acidente foi um Ford Fiesta Sedan, onde estavam Sebastião César Ribarczaki, de 50 anos, e Patrícia Aparecida Moura, de 46 anos, ambos também faleceram no local.

Informações iniciais indicam que o Corolla invadiu a pista contrária, colidindo violentamente com os outros carros. A força do impacto foi tamanha que o motor do Corolla foi ejetado do automóvel. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Brigada Comunitária foram acionadas para prestar socorro às vítimas e controlar o tráfego na rodovia, que ficou interditada por um tempo após o acidente.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Paraná.