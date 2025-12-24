João Silva participa de especial de Latino no SBT animado

A programação de fim de ano do SBT passou por mudanças importantes devido ao cancelamento do especial de Zezé Di Camargo. A decisão de cancelar a atração foi tomada após um pedido público do cantor e motivos relacionados a compromissos comerciais com anunciantes da emissora. Para atender a essas demandas, o canal decidiu produzir o programa “Baile da Latinera”, que será apresentado por Latino no dia 30 de dezembro, em um horário estratégico.

O especial promete uma atmosfera festiva, com direito a uma pista cheia e interação entre Latino, os convidados e o público presente nos estúdios. Durante a gravação, o artista revisitou grandes sucessos que marcaram diferentes gerações e também apresentou projetos novos, que têm lançamento previsto para 2026, dando aos fãs uma prévia do que está por vir em sua carreira.

O programa contará com a participação de João Silva e se destaca pelo envolvimento da plateia. Haverá brincadeiras e momentos de descontração, criando uma verdadeira celebração musical. Ao final da apresentação, Latino vai ao encontro dos convidados, reforçando o clima de festa.

Com essa nova programação, o SBT mantém seu compromisso com os anunciantes que já tinham contratos para o horário que seria ocupado por Zezé Di Camargo, evitando perdas comerciais e garantindo uma oferta de entretenimento para a noite. Assim, “Baile da Latinera” será exibido logo após o “Programa do Ratinho”, trazendo uma edição que valoriza a nostalgia dos tradicionais bailes e combina alegria com novidades.

Dessa forma, Latino se consolida como um nome central nas comemorações de fim de ano do SBT, encerrando 2023 com uma proposta musical vibrante e cheia de energia.