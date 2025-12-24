Christiane Torloni pode integrar o elenco do ‘bbb 26’

O reality show “Big Brother Brasil 26” está em destaque com rumores sobre a possível participação da atriz Christiane Torloni, conhecida por seus papéis marcantes em novelas da Globo. A expectativa aumentou após informações divulgadas em perfis especializados, que já previram a participação de outros concorrentes em edições anteriores.

De acordo com fontes ligadas à Globo, Torloni, que tem 68 anos, pode fazer parte de uma edição que promete ser “explosiva”. A atriz é famosa por seu trabalho em novelas como “Fina Estampa”, “Mulheres Apaixonadas”, “A Viagem” e “A Gata Comeu”. A especulação cresceu especialmente depois que a Globo confirmou que a nova temporada do “BBB” começará no dia 9 de janeiro, três dias antes do previsto. Esta edição trará novidades, incluindo a criação de um terceiro grupo composto por ex-participantes do programa.

Uma das principais inovações desta temporada será a seleção do grupo ‘Pipoca’, que contará com a participação do público. Para isso, serão montadas cinco “Casas de Vidro” em diferentes partes do Brasil, onde quatro candidatos em cada casa vão lutar por duas vagas no programa. Os dois mais votados, um homem e uma mulher, estarão na edição principal. Além disso, o cotidiano desses candidatos será transmitido em tempo real no especial “Seleção BBB”, que ocorrerá entre 9 e 11 de janeiro, mostrando as dinâmicas do confinamento.

Apesar das expectativas, a Globo ainda não revelou quando divulgará oficialmente os nomes dos participantes ou se o tradicional Big Day será mantido na nova programação.

Christiane Torloni está retomando sua presença na emissora, após um período difícil em sua vida pessoal. Nascida em São Paulo, a artista começou sua carreira nos anos 1970 e fez parte de produções que marcaram diversas épocas. Em 2025, a Globo reprisou “A Viagem” no programa “Vale a Pena Ver de Novo”, o que simbolizou sua volta à televisão.

O “BBB 26” será apresentado por Tadeu Schmidt, com Angélica Campos e Mario Marcondes na direção geral. A produção será de Mariana Mónaco, enquanto Rodrigo Dourado ficará responsável pela direção de gênero, todos sob a supervisão dos Estúdios Globo. A emissora investe em interação com o público e na inovação dos formatos como um jeito de destacar esta nova edição do programa.