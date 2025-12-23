Horóscopo de terça-feira (23): previsões para o dia

Quem nasceu hoje

Nascidos neste dia têm facilidade para trabalhar em equipe e costumam se tornar líderes apreciados. São pessoas persistentes, que não desistem facilmente diante de dificuldades e se destacam em projetos voltados ao público. A sinceridade, a determinação e a energia são características marcantes desses indivíduos.

Alerta para Aquarianos

Os aquarianos devem ter cautela hoje, especialmente no trabalho. O dia não é favorável para inovações, mudanças ou a assinatura de documentos. É recomendável evitar gastos além do orçamento e estar atento a ciúmes nas relações amorosas. A saúde pode estar um pouco comprometida.

Áries

Com seu prestígio profissional em alta, há boas chances de aumento financeiro. O dia é favorável para viagens e compras. Novas responsabilidades podem surgir no trabalho, e acertos familiares devem acontecer de forma harmoniosa. O clima no amor será charmoso e simpático. Números da sorte: 269 e 3694.

Touro

A fase é auspiciosa, com alegrias nas amizades e um bom relacionamento com colegas de trabalho. Você receberá apoio da família em atividades como viagens e compras. As finanças estarão em alta e a sorte no amor também. Números: 951 e 6073.

Gêmeos

Embora esteja um pouco exigente com os colegas, é hora de relaxar. O planeta Mercúrio, que te influencia, promete trazer apoio financeiro. No amor, a fase é propensa a uma nova conquista. Números: 884 e 3496.

Câncer

No âmbito profissional, boas energias estarão presentes, com colaboração de superiores e colegas. Mudanças no lar são possíveis, assim como novas experiências emocionais. Aproveite para se preparar para as festas de fim de ano. Números: 640 e 8303.

Leão

Você estará mais comunicativo e animado com a família. O clima será tranquilo, permitindo que você realize seus objetivos. É importante ter cuidado com a alimentação. No amor, o envolvimento será participativo. Números: 963 e 4685.

Virgem

A presença do Sol em sua casa traz novas oportunidades para resolver questões profissionais e financeiras. Aproveite para fazer acordos positivos no lar. A saúde estará perfeita e o amor pode ser leve e suave. Números: 791 e 1733.

Libra

O dia favorece relacionamentos com parentes próximos. A influência astral aumenta a intimidade e facilitará trocas de presentes. No amor, mantenha a positividade e evite ciúmes. Números: 406 e 0328.

Escorpião

Boas oportunidades de sair da rotina surgirão, com convites para festas de Natal na casa de amigos e familiares. Você estará mais sociável e as finanças tendem a se equilibrar. Amor confiante no ar. Números: 072 e 2967.

Sagitário

A família trará felicidade e momentos de paz. Você pode abrir seu coração para a pessoa amada e aproveitar a influência positiva de Vênus em seu signo. Números: 235 e 7158.

Capricórnio

Os problemas começam a se resolver gradualmente. O Natal será um momento de amor e paz, com familiares ao seu lado. É importante manter a paciência, especialmente com aquarianos e arianos. Números: 357 e 9539.

Aquário

Hoje é um dia de alerta. O momento pode ser desafiador devido a influências desfavoráveis. Ouça sua intuição e mantenha-se na rotina. Evite gastos além do planejado e preste atenção à saúde. Não é o melhor dia para viagens. Números: 118 e 6481.

Peixes

Você estará com alta energia física e mental, ideal para planejar o Natal. Aceite convites de amigos e familiares e aproveite as surpresas que o amor pode trazer. Números: 529 e 4705.