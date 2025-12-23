Previsão do tempo para quarta-feira em Umuarama

Nesta quarta-feira, 24 de outubro, a cidade de Umuarama deve enfrentar um dia marcado por calor e chuvas isoladas. As temperaturas poderão chegar a 32,4°C, enquanto a mínima ficará em torno de 21,9°C. A umidade relativa do ar será alta, em cerca de 74%, o que aumentará a sensação de calor.

O sol deve aparecer entre nuvens, com o nascer às 5h45 e o pôr às 19h21. A previsão indica uma probabilidade de 87% de chuvas durante o dia, que podem ocorrer de forma intermitente. Portanto, é aconselhável que os moradores fiquem atentos às condições meteorológicas.

Durante a tarde, a temperatura média ficará em torno de 25,9°C, proporcionando um ambiente quente. A visibilidade será boa, em torno de 9,9 km, permitindo deslocamentos seguros, mesmo com a possibilidade de chuvas. O vento deve soprar de forma moderada, não ultrapassando 14 km/h, o que não deve afetar as atividades ao ar livre, desde que os cuidados com a chuva sejam mantidos.

Em relação às chuvas, a quantidade esperada é de aproximadamente 1,54 mm, que são consideradas moderadas e localizadas. A alta umidade pode causar desconforto, por isso é importante estar preparado para o aumento da sensação térmica. Além disso, devido ao céu encoberto, há risco de temporais isolados, o que requer atenção redobrada ao longo do dia.

Para quinta-feira, 25 de outubro, a previsão é de manutenção do calor, com máximas em torno de 32°C e mínimas próximas de 22,6°C. A umidade relativa do ar deve permanecer em 74%, e a probabilidade de chuva continuará alta, cerca de 84%. Por isso, recomenda-se que a população esteja informada e planeje suas atividades pensando nessas condições climáticas.