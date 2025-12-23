Anitta abre o jogo no domingão: cantora rebate críticas sobre procedimentos estéticos

Com humor e sinceridade, a artista falou sobre as intervenções que já fez no corpo e mandou um recado direto para quem se incomoda.

A participação de Anitta em programas de auditório sempre rende momentos que repercutem por dias, e sua passagem recente pelo palco do Domingão não foi diferente. Com a sinceridade que já virou sua marca registrada, a cantora não fugiu das perguntas sobre sua aparência e a quantidade de intervenções que já realizou ao longo da carreira.

O assunto surgiu de forma natural, mas rapidamente ganhou fôlego quando o apresentador tocou no ponto das críticas que ela recebe constantemente na internet. Longe de se mostrar abalada, a artista encarou o debate de frente, reforçando que lida muito bem com o espelho e com as escolhas que faz para si mesma.

Para Anitta, a exposição de sua vida e de seu corpo parece ser algo resolvido, mas ela faz questão de pontuar o limite entre a curiosidade do público e o julgamento maldoso. Ela destacou que, embora seja uma figura pública, as decisões sobre o que mudar ou não em sua estética pertencem exclusivamente a ela.

Esse tipo de postura gera identificação em muita gente, mas também divide opiniões em um mundo cada vez mais focado na perfeição das redes sociais. A fala da cantora serviu como um desabafo sobre a pressão que mulheres sofrem para se encaixarem em determinados padrões, independentemente de serem famosas ou não.

A resposta direta de Anitta aos críticos de plantão

Durante a conversa, Anitta deixou claro que não perde o sono com o que dizem sobre suas plásticas. Ela rebateu a ideia de que precisaria esconder o que faz, afirmando que, se o resultado a agrada, o resto é secundário. O tom da resposta foi uma mistura de ironia e firmeza, algo que os fãs já estão acostumados a ver em suas redes sociais.

A cantora pontuou que muita gente gasta tempo comentando a vida alheia enquanto ela está ocupada trabalhando e cuidando da própria felicidade. Segundo ela, se existe a tecnologia e os recursos médicos para melhorar algo que a incomoda, não há motivo para não utilizar, desde que seja feito com segurança.

Essa clareza sobre o próprio corpo é uma das ferramentas que Anitta usa para desmistificar o tabu em torno dos procedimentos estéticos. Ela acredita que falar abertamente sobre o assunto é melhor do que fingir uma naturalidade que não existe, o que acaba sendo uma forma de honestidade com o seu público.

Autonomia e liberdade de escolha

Um dos pontos mais fortes da fala da artista foi sobre a autonomia feminina. Anitta argumentou que a sociedade costuma ser muito mais cruel com as mulheres que decidem mudar o visual do que com os homens. Ela defendeu que fazer uma cirurgia ou um preenchimento é um ato de liberdade, e não uma busca desesperada por aceitação.

Ela lembrou que, no início da carreira, as críticas eram muito mais pesadas e que, naquela época, ela talvez se importasse mais. Hoje, com uma carreira internacional consolidada, a cantora afirma que sua autoestima não depende mais da aprovação de quem está atrás de uma tela de computador ou celular.

A mensagem principal foi de que cada pessoa deve ser dona de suas escolhas. Se alguém quer envelhecer sem nenhuma intervenção, deve ser respeitado; da mesma forma, quem opta por mudar o rosto ou o corpo inteiros também não deveria ser alvo de ataques constantes.

O impacto dos procedimentos na carreira e na imagem

Anitta também comentou como a sua imagem evoluiu junto com a sua música. Para ela, a estética faz parte do espetáculo e da construção da “personagem” que sobe nos palcos do mundo inteiro. Ela vê as mudanças visuais como parte de uma evolução constante, algo que reflete o seu momento atual de vida e de negócios.

Mesmo com toda a polêmica, a cantora reforçou que o mais importante é o talento e a entrega no trabalho. Ela brincou dizendo que “plástica não canta”, lembrando que o sucesso que alcançou é fruto de muito esforço, estratégia e noites sem dormir, e não apenas de uma aparência considerada ideal.

O debate no programa serviu para humanizar a estrela e mostrar que, por trás dos hits globais, existe alguém que também enfrenta julgamentos, mas que aprendeu a transformar as pedradas em degraus para sua própria confiança. Anitta encerrou o assunto com a leveza de quem sabe exatamente quem é, independentemente de quantas vezes decida mudar o visual.