Globo encerra gravações de ‘Dona de Mim’ com despedida do elenco

As gravações da novela “Dona de Mim” chegaram ao fim, encerrando uma jornada de quase um ano para o elenco e a equipe. A última cena foi gravada no dia 19 de julho, mas a exibição da trama continuará até 9 de janeiro de 2026. Desde o fechamento das filmagens, o clima de despedida tem dominado os Estúdios Globo.

Vários atores compartilharam suas experiências nas redes sociais. Cláudia Abreu, que voltou à televisão após um longo período, expressou sua gratidão por interpretar a personagem Filipa. Em sua mensagem, ela destacou a importância do trabalho em equipe e como a convivência no set permite a formação de laços profundos. A atriz ressaltou a relevância do tema abordado em sua personagem, como a bipolaridade, chamando a atenção para o impacto que isso pode ter na vida das pessoas. Ela também agradeceu ao diretor Allan e aos roteiristas pela sensibilidade em criar sua personagem.

O ator L7NNON, que deu vida ao personagem Ryan, também falou sobre o encerramento das gravações. Ele destacou a importância das amizades formadas durante o projeto e expressou felicidade pelas experiências vividas no set. Ele se despediu de seus colegas, reafirmando a conexão que foi construída ao longo do ano.

Cecília Chancez, que fez sua estreia em novelas com “Dona de Mim”, compartilhou suas reflexões sobre essa fase. Ela afirmou que a gravação a ensinou muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e mencionou a importância de sonhar alto e confiar no processo. A atriz se despediu emocionada, prometendo levar os amigos que fez durante as filmagens consigo.

As atrizes Nikolly Fernandes e Faíska Alves também celebraram a parceria de seus personagens. Elas expressaram gratidão pela oportunidade de trabalhar juntas e pela acolhida do público.

Em termos de audiência, “Dona de Mim” apresenta uma média de 21,6 pontos em São Paulo, colocando-a entre as novelas mais bem-sucedidas da faixa das 19h, ao lado de “Vai na Fé”. A próxima novela, chamada “Coração Acelerado”, tem estreia marcada para 12 de janeiro de 2026.

Com o fim das gravações, o público aguarda ansiosamente os desenlaces da trama enquanto o elenco e a equipe se preparam para novos desafios na dramaturgia.