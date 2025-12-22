Brinquedo do Bem entrega 25 mil brinquedos a crianças

Projeto Brinquedo do Bem Distribui Mais de 25 Mil Brinquedos em Maringá e Região

Maringá – O espírito de solidariedade tomou conta de Maringá e de outras cidades vizinhas durante a 11ª edição do Projeto Brinquedo do Bem, que neste Natal beneficiou milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social. Mais de 25 mil brinquedos foram arrecadados e entregues em três locais simultaneamente: no salão comunitário do Jardim Tarumã em Maringá, na paróquia Nossa Senhora das Graças em Campo Mourão e no salão paroquial ao lado da Igreja Matriz em Nova Esperança.

A ação contou com uma ampla colaboração de escolas locais, que engajaram alunos e professores na arrecadação de presentes, formando uma grande corrente do bem. A comunidade também participou ativamente por meio de doações realizadas pelos telespectadores da Ric RECORD Maringá e ouvintes da Jovem Pan News 99.3FM, demonstrando um forte apoio à causa.

Durante o programa Balanço Geral, o apresentador Salsicha apresentou os detalhes da campanha, incluindo os locais de entrega dos brinquedos. A mobilização aconteceu das 11h30 às 14h30 e foi acompanhada em tempo real por muitos telespectadores.

Além dos pontos principais de entrega, brinquedos excedentes foram encaminhados para outras comunidades e cidades próximas, ampliando o alcance da ação e proporcionando um Natal especial para ainda mais crianças. Essa ação não só trouxe brinquedos, mas também esperança e alegria a quem mais precisa.

O Projeto Brinquedo do Bem é promovido pelo Instituto RIC e Ric RECORD, com o apoio da Jovem Pan News 99.3FM, e recebeu a colaboração de parceiros como Bless Internet e Lojas G. A iniciativa se destaca como uma das maiores campanhas solidárias da região, reafirmando a importância da solidariedade na transformação de vidas e na promoção de um Natal mais feliz para todos.