Data de estreia de ‘Quem ama cuida’ pode ser alterada enquanto ‘Três graças’ se prepara para reviravoltas

A Globo está considerando mudanças na programação de suas novelas e isso pode afetar a data de estreia de “Quem Ama Cuida”, que vai substituir “Três Graças”. Embora o lançamento estivesse previsto para 18 de maio, informações de fontes internas sugerem que a estreia pode ser antecipada ou adiada, algo comum em ajustes na grade de programação.

Atualmente, “Três Graças” tem se mostrado estável em audiência. Após 50 capítulos, a novela registra uma média de 21,7 pontos em São Paulo, nível semelhante ao que “Vale Tudo” conseguiu na mesma fase de exibição. Nos próximos meses, especialmente em janeiro, a trama deve intensificar seu enredo, com uma sequência de acontecimentos que promete movimentar a história e captar mais a atenção do público.

Um dos principais eventos esperados é a participação especial de Viviane Araújo, que atuará ao lado de Belo. Essa interação gera expectativa, especialmente por conta do famoso relacionamento dos dois fora da ficção, que pode ressoar ainda mais com os telespectadores.

No núcleo jovem da novela, um dos dramas centrais é o trabalho de parto de Joely, interpretada por Alana Cabral. O nascimento do filho de Raul (Paulo Mendes) é visto como um divisor de águas na relação deles, que já enfrentou diversas crises e reaproximações. A chegada do bebê pode alterar as dinâmicas familiares e acirrar as decisões emocionais dos personagens.

Já no núcleo central, a história se prepara para revelar um caso extraconjugal entre Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que será descoberto por Zenilda (Andréa Horta). Essa revelação está sendo construída para marcar uma nova fase a partir do centésimo capítulo da novela. Um dos momentos mais impactantes será a saída de Otávio Müller, que interpreta Célio, um personagem que enfrentará uma morte dramática. Essa cena acontecerá após Arminda empurrar Célio da escada da mansão, representando uma grande mudança moral na personagem e solidificando sua imagem de antagonista.

Esses acontecimentos estão previstos para acontecer em fevereiro, próximos ao centésimo capítulo. Contudo, mudanças na programação podem levar a ajustes nas datas de exibição. “Três Graças” é uma criação de Aguinaldo Silva, desenvolvida em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.