Verão no Paraná começa com 36,4º C nos termômetros

Verão Começa com Calor Intenso no Paraná

O verão começou oficialmente neste domingo (21), às 12h03, e trouxe temperaturas acima de 30º C para várias regiões do Paraná, com sensação de abafamento. De acordo com o Simepar, esse calor predominante deve continuar nos próximos dias.

Neste primeiro dia do verão, municípios da Grande Curitiba, do Norte e do Oeste do estado registraram as maiores temperaturas. Cerro Azul, na Grande Curitiba, atingiu 36,4º C, enquanto Capanema, no Oeste, chegou a 34,8º C.

Na segunda-feira (22), as altas temperaturas seguirão por todo o estado, com marcas acima de 30º C. A combinação de calor e umidade pode resultar em pancadas de chuva rápidas e localizadas, comuns nesta época do ano.

A previsão indica que as temperaturas altas devem persistir entre terça (23) e quarta-feira (24), mantendo a sensação de abafamento.

Mudanças no Clima no Natal

O Simepar também informou que, na quinta-feira (25), uma frente fria deve se formar no Rio Grande do Sul, avançando em direção ao Oceano Atlântico e aumentando a instabilidade climaticamente em todo o Sul do país, incluindo o Paraná. Apesar das possíveis chuvas, as altas temperaturas continuarão, com máximas previstas de 34º C em Paranavaí e Umuarama, 33º C em Maringá e 31º C em Curitiba durante a sexta-feira (26) e sábado (27).

Características do Verão no Paraná

O verão, que se estende até 20 de março de 2026, é conhecido por registrar os maiores acumulados de chuva na região. Diferente da primavera, onde ocorrem tempestades frequentes, o verão tem chuva concentrada principalmente entre a tarde e a noite, que é geralmente de curta duração. Entretanto, essas chuvas podem ser acompanhadas de raios, ventos fortes e até granizo.

Historicamente, janeiro é o mês em que as chuvas tendem a ser mais intensas. Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, as massas de ar quente e úmido trarão chuvas fortes neste período, podendo deixar os acumulados mensais acima da média em algumas regiões. Já entre fevereiro e março, as chuvas serão irregulares, com algumas áreas enfrentando períodos secos e outras com precipitações acima do normal.

Além do calor, o verão também é caracterizado por dias mais longos e quentes, com períodos eventuais de altas temperaturas.