Adeus, intestino preso: a fruta barata que supera o mamão e a ameixa no banheiro

Rica em fibras solúveis e sorbitol, essa opção acessível é a nova queridinha dos nutricionistas para regular o trânsito intestinal de forma natural.

Quando o assunto é “soltar o intestino”, as primeiras imagens que vêm à mente são quase sempre a ameixa seca ou o mamão papaia. No entanto, uma fruta extremamente popular, barata e muitas vezes subestimada nos mercados brasileiros está ganhando o topo da lista de recomendações dos especialistas em saúde digestiva: a pera.

Embora pareça uma fruta comum, a pera esconde um segredo poderoso em sua polpa e casca. Ela é uma das fontes mais ricas em sorbitol, um açúcar natural que não é totalmente absorvido pelo organismo e que atrai água para o intestino. Esse processo amolece as fezes e facilita a evacuação, agindo como um laxante natural extremamente suave, mas muito eficaz.

Além disso, o custo-benefício da pera em relação ao mamão — que costuma sofrer com grandes variações de preço e amadurece muito rápido — a torna a escolha ideal para o planejamento semanal. Informações importantes como estas circulam entre nutricionistas, que buscam alternativas práticas e viáveis para quem sofre com o desconforto abdominal e o inchaço causado pela constipação.

Tudo sobre o Brasil e o hábito de alimentação saudável mostra que estamos redescobrindo o valor das frutas da estação. A pera, além de ajudar no banheiro, é rica em água e antioxidantes, o que contribui para a hidratação do corpo e para a saúde da pele. Se você já tentou de tudo e ainda se sente “travado”, talvez a solução esteja em mudar o foco da sua fruteira em 2026.

Por que a pera funciona tão bem?

A eficácia da pera no combate ao intestino preso deve-se a um “combo” de três elementos: fibras insolúveis, fibras solúveis (como a pectina) e o já mencionado sorbitol. Enquanto as fibras insolúveis, presentes principalmente na casca, funcionam como uma “vassoura” que empurra os resíduos pelo trato digestivo, as fibras solúveis formam um gel que ajuda o bolo fecal a deslizar com mais facilidade.

Diferente de alguns remédios laxantes que podem causar cólicas ou dependência, a pera atua de forma fisiológica. Ela estimula o movimento natural do intestino (peristaltismo) sem agredir a flora intestinal. Pelo contrário: as fibras da fruta servem de alimento para as bactérias boas do nosso intestino, melhorando a imunidade e o humor a longo prazo.

Vale lembrar que, para obter o efeito máximo, é fundamental consumir a fruta com casca. É nela que se concentra a maior parte das fibras que darão volume às fezes. Retirar a pele da pera é desperdiçar metade do seu potencial terapêutico para a digestão.

Dicas para potencializar o efeito no seu dia a dia

Para que a pera — ou qualquer outra fonte de fibra — funcione, existe uma regra de ouro: beba água. As fibras precisam de líquidos para “inchar” e exercer sua função. Sem hidratação, o consumo excessivo de fibras pode ter o efeito contrário e prender ainda mais o intestino.

Confira formas inteligentes de incluir a pera na sua rotina em 2026:

In natura: Consuma uma pera média entre o café da manhã e o almoço.

Consuma uma pera média entre o café da manhã e o almoço. Com aveia: Corte a pera em fatias e adicione farelo de aveia. A combinação de diferentes tipos de fibras potencializa o trânsito intestinal.

Corte a pera em fatias e adicione farelo de aveia. A combinação de diferentes tipos de fibras potencializa o trânsito intestinal. Cozida com canela: Se você tem digestão sensível, cozinhar a pera levemente pode ajudar, mantendo as propriedades do sorbitol.

Outro ponto positivo é a praticidade. Diferente do mamão, a pera pode ser levada na bolsa para o trabalho ou escola sem amassar com tanta facilidade ou liberar odores fortes, garantindo que você não pule sua dose diária de saúde digestiva.

Saúde intestinal é saúde mental

Não é apenas sobre ir ao banheiro; um intestino que funciona bem está diretamente ligado ao bem-estar emocional. Cerca de 90% da serotonina (o hormônio do bem-estar) é produzida no intestino. Por isso, quem sofre com prisão de ventre costuma ficar mais irritado, o famoso “enfezado”.

Adotar a pera como hábito em 2026 é uma forma simples e barata de cuidar da saúde mental. Ao regularizar o ritmo do corpo, você reduz o inchaço, melhora a absorção de nutrientes e sente-se mais leve para enfrentar os desafios do dia. É a prova de que soluções poderosas para problemas antigos podem ser encontradas na feira do bairro.