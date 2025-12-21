Jovem é resgatado após afogamento no Poço Preto, Morretes

Na tarde deste domingo (21), por volta das 17h05, o Corpo de Bombeiros do Paraná foi chamado para atender um caso de afogamento na localidade de Poço Preto, em Morretes. A vítima, um jovem de 21 anos, tentou ajudar outras duas pessoas que estavam em dificuldades na água: uma mulher e uma criança.

Enquanto populares retiravam a mulher e a criança com segurança, o jovem entrou na água para prestar socorro. Infelizmente, ele acabou submergindo e se afogando. Testemunhas acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas.

A equipe de resgate, com o auxílio de voluntários, conseguiu trazer o jovem de volta à superfície. Ele recebeu atendimento pré-hospitalar imediato, incluindo procedimentos de reanimação.

Devido à gravidade da situação, foram mobilizadas viaturas operacionais e recursos especiais, incluindo a aeronave Arcanjo 01. Esta aeronave foi utilizada para transportar o jovem até o Hospital Regional do Litoral, onde ele recebeu atendimento médico especializado. Até o momento, seu estado de saúde não foi divulgado.

Esses eventos ressaltam a importância da atenção e dos cuidados em áreas de lazer aquáticas, especialmente em épocas de calor.