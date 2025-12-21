Suspeito de estupro é detido ao voltar ao local do crime

Um homem de 33 anos foi preso em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, sob a suspeita de ter tentado estuprar uma adolescente de 17 anos. O incidente ocorreu no dia 12 de dezembro em uma açaíteria, onde o homem entrou e começou a observar o lugar. Após alguns minutos, ele se aproximou da jovem, perguntou se ela estava sozinha e declarou sua intenção de abusar dela.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente estava trabalhando sozinha no momento e tentou resistir à abordagem do agressor, pedindo para que ele não fizesse nada. No entanto, o homem a empurrou em direção ao banheiro e começou a retirar parte de suas roupas, enquanto a tocava. A situação foi interrompida por funcionários de uma conveniência vizinha, que perceberam algo suspeito e foram verificar o que estava acontecendo.

Quando os colegas da jovem chegaram ao local, encontraram-na em uma situação constrangedora e o homem com a bermuda abaixada, tentando forçá-la a ter relações sexuais. Graças à intervenção dos seguranças e funcionários da conveniência, o abuso foi interrompido e o suspeito conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Sete dias depois, no dia 19 de dezembro, o mesmo homem retornou à açaíteria para comprar uma bebida. Durante sua passagem, foi reconhecido pela adolescente e um segurança que estavam no local. A jovem ficou visivelmente abalada ao ver o agressor novamente, e o segurança imediatamente acionou a Polícia Militar.

Quando a polícia chegou, o suspeito tentou resistir à prisão, mas foi contido e algemado. Durante a abordagem, a vítima relatou aos policiais que continuava a receber ameaças do homem. Ele foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de estupro e segue em investigação.

A mãe da adolescente acompanhou a jovem até a delegacia, onde ela prestou depoimento. A adolescente está recebendo apoio psicológico devido ao trauma que vivenciou durante o ataque. As autoridades estão investigando mais a fundo as circunstâncias do caso e o comportamento suspeito do homem, bem como qualquer possível conexão com outros incidentes na região.