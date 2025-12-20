Reginaldo Leme defende cobertura da Band sobre a Fórmula 1

A transferência dos direitos de transmissão da Fórmula 1 da Band para a Globo tem gerado bastante discussão entre profissionais de comunicação e fãs do esporte. Em um vídeo publicado no canal AutoMotor, o comentarista Reginaldo Leme expressou seu descontentamento com uma declaração feita por William Bonner durante o Upfront da Globo. Nesse evento, Bonner insinuou que a Fórmula 1 teria ficado “escondida” na Band.

Reginaldo Leme, que foi responsável pela cobertura da F1 na Band de 2021 a 2025, afirmou que o comentário de Bonner foi inadequado e não reflete o esforço feito pela equipe da Band para recuperar a audiência da categoria. “O Bonner é um amigo pessoal, mas ele foi muito infeliz nessa declaração. A verdade é que a Globo vai pegar o momento bom da F1, que a Band ajudou a resgatar. Em algum momento, meu amigo Bonner vai entender isso,” comentou Leme.

Ele também mencionou que a apresentação da Globo pareceu desmerecer o trabalho da Band e que, após a repercussão, a direção da Globo imediatamente contatou a emissora paulista para se desculpar. “Aquela apresentação foi feita para ridicularizar a Band. Foi um tema que não passou pela análise de pessoas sérias da Globo. Tanto é que a direção entrou em contato com a Band para se desculpar pelo que ocorreu,” revelou o comentarista.

A Band obteve reconhecimento por sua cobertura da Fórmula 1, com uma equipe dedicada e iniciativa para reviver o interesse pelo automobilismo na TV aberta, que havia diminuído durante o tempo em que a Globo detinha os direitos. A partir de 2026, a Globo reassumirá as transmissões da Fórmula 1.

Em comunicado, a Globo anunciou que transmitirá 15 corridas ao vivo em TV aberta, enquanto outras nove serão exibidas apenas no canal por assinatura Sportv, além de resumos disponíveis para o público em geral. A presença da F1 também será ampliada nos telejornais e programas esportivos da emissora, incluindo um novo programa às sextas-feiras, que visa envolver o público nos finais de semana de corridas, embora detalhes sobre o formato ainda não tenham sido divulgados.

Esse episódio evidencia a concorrência acirrada entre as emissoras e os impactos que a volta da Fórmula 1 à Globo pode ter na cobertura do esporte, buscando recuperar seu espaço no automobilismo brasileiro a partir de 2026.