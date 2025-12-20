Notícias

Curitiba terá bloqueio de ruas para show de Boris Brejcha

Autor Diogo Sobral
agente do transito para ilustrar bloqueio de ruas no show do boris brejcha
Agentes de trânsito estarão na região auxiliando motoristas (Foto: José Fernando Ogura/SECOM)

Mudanças no Trânsito em Curitiba por Show de DJ Boris Brejcha

No sábado, dia 20, a região da Pedreira Paulo Leminski, localizada no bairro Abranches, em Curitiba, vai passar por alterações no trânsito devido ao show do DJ Boris Brejcha, que contará com convidados especiais. O evento deve atrair cerca de 12 mil pessoas.

A abertura dos portões está prevista para às 15h, e as apresentações começam às 16h, com encerramento às 1h do domingo, dia 21. Para garantir a segurança e organizar o tráfego na área, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) vai contar com equipes de monitores.

As interdições nas ruas começarão de forma gradual, acompanhando a chegada do público. As vias que sofrerão bloqueios são:

  • Rua Eugênio Flor, entre as ruas Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas;
  • Rua João Enéas de Sá, entre Nilo Peçanha e João Gava;
  • Rua Antônio Krainiski, entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas;
  • Rua João Gava, entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha.

Os moradores dessas áreas poderão circular normalmente, desde que apresentem um documento que comprove residência, como uma credencial.

A recomendação para quem não precisa acessar a região é evitar o entorno da Pedreira e optar por rotas alternativas. A previsão é de um aumento no fluxo de veículos nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão durante o evento.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor