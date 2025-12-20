Curitiba terá bloqueio de ruas para show de Boris Brejcha

Mudanças no Trânsito em Curitiba por Show de DJ Boris Brejcha

No sábado, dia 20, a região da Pedreira Paulo Leminski, localizada no bairro Abranches, em Curitiba, vai passar por alterações no trânsito devido ao show do DJ Boris Brejcha, que contará com convidados especiais. O evento deve atrair cerca de 12 mil pessoas.

A abertura dos portões está prevista para às 15h, e as apresentações começam às 16h, com encerramento às 1h do domingo, dia 21. Para garantir a segurança e organizar o tráfego na área, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) vai contar com equipes de monitores.

As interdições nas ruas começarão de forma gradual, acompanhando a chegada do público. As vias que sofrerão bloqueios são:

Rua Eugênio Flor, entre as ruas Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas;

Rua João Enéas de Sá, entre Nilo Peçanha e João Gava;

Rua Antônio Krainiski, entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas;

Rua João Gava, entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha.

Os moradores dessas áreas poderão circular normalmente, desde que apresentem um documento que comprove residência, como uma credencial.

A recomendação para quem não precisa acessar a região é evitar o entorno da Pedreira e optar por rotas alternativas. A previsão é de um aumento no fluxo de veículos nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão durante o evento.