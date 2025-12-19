TV Gazeta altera ‘Mulheres’ e demite Pamela Domingues

A TV Gazeta está passando por uma reestruturação e anunciou a saída de Pamela Domingues, que apresentava o programa “Mulheres”. A decisão faz parte de uma série de mudanças na emissora, que começaram a ser implementadas há alguns meses. A informação foi confirmada pela emissora em uma nota oficial.

Na nota, a Gazeta comunicou que o contrato de Pamela se encerrará e, a partir de 5 de janeiro de 2026, a apresentadora Camila Galetti assumirá sozinha o comando do programa. A emissora destacou o talento e a dedicação de Pamela durante sua trajetória, que começou em 2006. Desde então, ela passou por várias funções, inicialmente apresentando o “BestShop TV” e, posteriormente, atuando como repórter e apresentadora do “Mulheres”. Recentemente, ela dividiu a apresentação com Camila Galetti, após a saída de Regina Volpato.

Além da saída de Pamela, também foi anunciada a não renovação do contrato de Carol Minhoto, que liderava o programa “Você Mulher”. Carol estava à frente deste espaço por mais de dez anos e agora também deixa a emissora.

Essas mudanças fazem parte da estratégia de Juliana Algañaraz, nova responsável pela TV Gazeta. A intenção é modernizar a programação e melhorar a conexão com o público da região de São Paulo, que é o principal alvo do canal. A expectativa é que essas alterações impactem positivamente tanto na audiência quanto na receita da emissora no próximo ano.