Moraes libera cirurgia de Bolsonaro após avaliação médica

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta sexta-feira (19), que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral. O laudo da Polícia Federal (PF) sugeriu que a operação seja realizada o quanto antes, devido à dificuldade de tratamento e ao risco de complicações. O documento mencionou que a situação de saúde de Bolsonaro pode piorar, afetando seu sono e alimentação.

Moraes determinou que a cirurgia deve ser agendada previamente e que a defesa de Bolsonaro é responsável por comunicar a data escolhida. Embora a operação tenha sido aceita, não foi considerada uma emergência.

Atualmente, Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, cumprindo uma sentença de 27 anos e 3 meses de prisão por sua participação em uma suposta trama golpista. Durante a análise do pedido da defesa, Moraes também negou a solicitação para que o ex-presidente pudesse cumprir sua pena em prisão domiciliar, informando que a legislação apenas permite essa opção para condenados em regime aberto, o que não é o caso.

Além disso, o ministro recusou um pedido para alterar os horários das sessões de fisioterapia de Bolsonaro. A decisão afirma que a supervisão médica deve seguir as diretrizes administrativas da Superintendência da PF. Moraes enfatizou que não foi demonstrado que o horário atual das sessões prejudica a saúde de Bolsonaro ou atrapalha seu tratamento.

O ex-presidente tem a autorização judicial necessária para receber atendimentos médicos e fisioterapêuticos dentro da PF, desde que cumpridas as regras e normas de segurança da unidade onde se encontra.