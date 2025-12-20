Crédito rural em MS: investimentos sobem 26% e custeio cai 18%

Em novembro de 2025, o crédito rural para investimentos em Mato Grosso do Sul teve um crescimento significativo de 26%, atingindo R$ 234,5 milhões. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelos setores agrícola e pecuário, que mostraram altas respectivas de 26% e 27%. No entanto, ao mesmo tempo, houve uma queda expressiva nas operações de custeio, que caíram 18% no comparativo com o ano anterior, com o custeio agrícola registrando uma redução ainda maior de 29%.

Essas informações foram divulgadas no Boletim Econômico de Crédito Rural, elaborado pela Aprosoja, com dados do Banco Central. O crescimento nos investimentos foi notável, com o setor agrícola recebendo R$ 136,8 milhões e a pecuária R$ 97,6 milhões.

Uma parte importante do aumento nos investimentos ocorreu fora dos programas tradicionais de crédito rural. Aproximadamente R$ 138,4 milhões foram contratados através de linhas sem fomento público, enquanto os programas que oferecem equalização de juros, como o Plano Safra, tiveram uma participação menor. Isso indica que os produtores enfrentam limitações no acesso a esses recursos oficiais. O Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) se destacou entre as iniciativas oficiais, com cerca de R$ 36,3 milhões liberados em novembro.

Adicionalmente, foram utilizados recursos das linhas ABC/RenovAgro, Pronaf Investimento e Pronamp. Esses dados sugerem que os agricultores estão priorizando investimentos em infraestrutura e armazenamento próprio. Em contrapartida, o crédito para custeio agrícola, que inclui tanto agricultura quanto pecuária, totalizou R$ 590,3 milhões em novembro, refletindo a redução nas operações de financiamento voltadas para despesas de manutenção e produção.

Esse cenário apresenta um contraste claro: enquanto os investimentos estão em alta, o financiamento para custeio está em queda, sinalizando uma mudança na estratégia dos produtores rurais em tempos de dificuldades econômicas e desafios no acesso a crédito subsidiado.