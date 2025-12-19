Programa Silvio Santos traz edição especial de Natal no Parque

No próximo domingo, 21 de dezembro, o programa apresentado por Silvio Santos e Patricia Abravanel traz uma edição especial dedicada ao Natal. A programação inclui atrações clássicas e animadas para celebrar a data festiva. Destaque para o retorno do “Domingo no Parque”, que será apresentado de forma especial, e a exibição do último episódio da segunda temporada do “Show do Milhão Celebridades–Petrobras”.

O especial do “Domingo no Parque” promete resgatar o clima dos antigos auditórios infantis do SBT. Patricia Abravanel conduzirá brincadeiras interativas com as crianças ao vivo e promoverá atividades tradicionais, como o “Foguetinho”, em que os participantes devem escolher entre prêmios misteriosos e brinquedos desejados. Esse quadro voltou ao ar no Dia das Crianças após 37 anos, reafirmando o compromisso do SBT com o público jovem.

No “Show do Milhão Celebridades–Petrobras”, as disputas finais envolvem Leda Nagle, Carioca e Padre Patrick, com Carlos Nascimento, Chico Barney e Falcão na função de universitários. Nas edições anteriores, Thati Lopes alcançou 40 mil reais, Débora Lamm chegou a 30 mil e Lucas Lucco parou em 50 mil reais após errar uma pergunta no valor de 200 mil. A versão com celebridades tem se destacado pela grande interação do público.

Outro momento esperado é a participação da banda João Bosco & Vinícius no “Jogo das 3 Pistas”. Reconhecida no sertanejo universitário, a dupla não apenas participará da competição, mas também apresentará seus sucessos, como “Chora, Me Liga” e “Sufoco”. Em 2025, eles lançarão um EP e DVD intitulado “Deixa o Barulho”, com colaborações de artistas do gênero.

O clima natalino também invade o “Show de Calouros”, que contará com um júri formado por Aretuza Lovi, Cela, Helen Ganzarolli, Lord Vinheteiro, Rodrigo Capella e Xaropinho, que avaliarão novos talentos em busca de prêmios. As “Câmeras Escondidas” serão ambientadas de acordo com a festividade, com pegadinhas especiais apresentadas por Ivo Holanda e seu elenco, incluindo a participação do Papai Noel.

O programa vai ao ar aos domingos, às 19h, no SBT, prometendo diversão e celebrações para toda a família.