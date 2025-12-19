Números consolidados de 18 de dezembro de 2025

Na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, o reality show A Fazenda 17 alcançou uma marca significativa de audiência, atingindo picos de até 9,3 pontos. A atração exibida pela Record TV se destacou ao liderar a audiência por 30 minutos, não consecutivos, durante sua programação.
Enquanto isso, a situação da programação vespertina do SBT foi menos favorável. O programa Fofocalizando continuou a enfrentar dificuldades, ficando atrás do Brasil Urgente. Além disso, o Aqui Agora obteve a menor média de audiência de sua história, destacando um desempenho insatisfatório para o canal.
Na Globo, a situação também foi desafiadora. O telejornal SP1 registrou alguns dos índices de audiência mais baixos do ano. O programa matutino Mais Você também enfrentou uma perda significativa de público.
Os números de audiência revelam um quadro competitivo e desafiador para as emissoras. Confira abaixo os índices de audiência registrados na quinta-feira, 18 de dezembro:
Audiências Consolidadas:
Globo:
- Hora Um: 3,9
- Bom Dia SP: 8,0
- Bom Dia Brasil: 8,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,5
- Mais Você: 4,9
- SP1: 7,3
- Globo Esporte: 7,5
- Jornal Hoje: 8,6
- Edição Especial – Terra Nostra: 9,8
- Sessão da Tarde: Pai em Dose Dupla: 8,0
- SPTV: 9,7
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3
- Êta Mundo Bom!: 17,7
- SP2: 20,4
- Dona de Mim: 21,9
- Jornal Nacional: 22,8
- Três Graças: 22,6
- Rensga Hits! 3: 10,5
- Jornal da Globo: 6,6
- Dona de Mim (reapresentação): 5,7
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Balanço Geral Manhã SP: 2,8
- Fala Brasil: 3,2
- Hoje em Dia: 3,2
- Balanço Geral SP: 4,1
- The Love School: 5,3
- Balanço Geral: 5,1
- A Escrava Isaura: 3,9
- Cidade Alerta: 3,7
- Cidade Alerta SP: 7,0
- Jornal da Record: 6,6
- Mãe: 6,3
- Reis: A Consequência: 4,9
- A Fazenda 17 – Final: 8,1
- Chicago P.D.: 4,0
- Jornal da Record 24h: 2,6
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,4
SBT:
- SBT Manhã: 1,7
- SBT Manhã 2ª Edição: 1,9
- Primeiro Impacto: 2,3
- Alô Você: 2,7
- Esmeralda: 3,0
- Rubi: 2,5
- Fofocalizando: 2,3
- Casos de Família: 2,4
- Coração Indomável: 2,5
- Aqui Agora: 2,0
- SBT Brasil: 2,8
- A.Mar: 2,3
- Programa do Ratinho: 3,6
- A Praça é Nossa: 4,2
- The Noite: 2,6
- Operação Mesquita: 1,9
- SBT Podnight: 1,5
- SBT Notícias: 1,4
Os números de audiência são essenciais para o mercado publicitário, e em 2025, um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é uma referência importante para as emissoras, que buscam entender melhor o comportamento de seu público e se ajustar a ele.