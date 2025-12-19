Notícias

Números consolidados de 18 de dezembro de 2025

Na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, o reality show A Fazenda 17 alcançou uma marca significativa de audiência, atingindo picos de até 9,3 pontos. A atração exibida pela Record TV se destacou ao liderar a audiência por 30 minutos, não consecutivos, durante sua programação.

Enquanto isso, a situação da programação vespertina do SBT foi menos favorável. O programa Fofocalizando continuou a enfrentar dificuldades, ficando atrás do Brasil Urgente. Além disso, o Aqui Agora obteve a menor média de audiência de sua história, destacando um desempenho insatisfatório para o canal.

Na Globo, a situação também foi desafiadora. O telejornal SP1 registrou alguns dos índices de audiência mais baixos do ano. O programa matutino Mais Você também enfrentou uma perda significativa de público.

Os números de audiência revelam um quadro competitivo e desafiador para as emissoras. Confira abaixo os índices de audiência registrados na quinta-feira, 18 de dezembro:

Audiências Consolidadas:

Globo:

  • Hora Um: 3,9
  • Bom Dia SP: 8,0
  • Bom Dia Brasil: 8,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,5
  • Mais Você: 4,9
  • SP1: 7,3
  • Globo Esporte: 7,5
  • Jornal Hoje: 8,6
  • Edição Especial – Terra Nostra: 9,8
  • Sessão da Tarde: Pai em Dose Dupla: 8,0
  • SPTV: 9,7
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3
  • Êta Mundo Bom!: 17,7
  • SP2: 20,4
  • Dona de Mim: 21,9
  • Jornal Nacional: 22,8
  • Três Graças: 22,6
  • Rensga Hits! 3: 10,5
  • Jornal da Globo: 6,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 5,7
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,8
  • Fala Brasil: 3,2
  • Hoje em Dia: 3,2
  • Balanço Geral SP: 4,1
  • The Love School: 5,3
  • Balanço Geral: 5,1
  • A Escrava Isaura: 3,9
  • Cidade Alerta: 3,7
  • Cidade Alerta SP: 7,0
  • Jornal da Record: 6,6
  • Mãe: 6,3
  • Reis: A Consequência: 4,9
  • A Fazenda 17 – Final: 8,1
  • Chicago P.D.: 4,0
  • Jornal da Record 24h: 2,6
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,4

SBT:

  • SBT Manhã: 1,7
  • SBT Manhã 2ª Edição: 1,9
  • Primeiro Impacto: 2,3
  • Alô Você: 2,7
  • Esmeralda: 3,0
  • Rubi: 2,5
  • Fofocalizando: 2,3
  • Casos de Família: 2,4
  • Coração Indomável: 2,5
  • Aqui Agora: 2,0
  • SBT Brasil: 2,8
  • A.Mar: 2,3
  • Programa do Ratinho: 3,6
  • A Praça é Nossa: 4,2
  • The Noite: 2,6
  • Operação Mesquita: 1,9
  • SBT Podnight: 1,5
  • SBT Notícias: 1,4

Os números de audiência são essenciais para o mercado publicitário, e em 2025, um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é uma referência importante para as emissoras, que buscam entender melhor o comportamento de seu público e se ajustar a ele.

