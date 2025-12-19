Números consolidados de 18 de dezembro de 2025

Na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, o reality show A Fazenda 17 alcançou uma marca significativa de audiência, atingindo picos de até 9,3 pontos. A atração exibida pela Record TV se destacou ao liderar a audiência por 30 minutos, não consecutivos, durante sua programação.

Enquanto isso, a situação da programação vespertina do SBT foi menos favorável. O programa Fofocalizando continuou a enfrentar dificuldades, ficando atrás do Brasil Urgente. Além disso, o Aqui Agora obteve a menor média de audiência de sua história, destacando um desempenho insatisfatório para o canal.

Na Globo, a situação também foi desafiadora. O telejornal SP1 registrou alguns dos índices de audiência mais baixos do ano. O programa matutino Mais Você também enfrentou uma perda significativa de público.

Os números de audiência revelam um quadro competitivo e desafiador para as emissoras. Confira abaixo os índices de audiência registrados na quinta-feira, 18 de dezembro:

Audiências Consolidadas:

Globo:

Hora Um: 3,9

Bom Dia SP: 8,0

Bom Dia Brasil: 8,0

Encontro com Patrícia Poeta: 5,5

Mais Você: 4,9

SP1: 7,3

Globo Esporte: 7,5

Jornal Hoje: 8,6

Edição Especial – Terra Nostra: 9,8

Sessão da Tarde: Pai em Dose Dupla: 8,0

SPTV: 9,7

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3

Êta Mundo Bom!: 17,7

SP2: 20,4

Dona de Mim: 21,9

Jornal Nacional: 22,8

Três Graças: 22,6

Rensga Hits! 3: 10,5

Jornal da Globo: 6,6

Dona de Mim (reapresentação): 5,7

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 1,5

Balanço Geral Manhã SP: 2,8

Fala Brasil: 3,2

Hoje em Dia: 3,2

Balanço Geral SP: 4,1

The Love School: 5,3

Balanço Geral: 5,1

A Escrava Isaura: 3,9

Cidade Alerta: 3,7

Cidade Alerta SP: 7,0

Jornal da Record: 6,6

Mãe: 6,3

Reis: A Consequência: 4,9

A Fazenda 17 – Final: 8,1

Chicago P.D.: 4,0

Jornal da Record 24h: 2,6

Fala Que Eu Te Escuto: 1,4

SBT:

SBT Manhã: 1,7

SBT Manhã 2ª Edição: 1,9

Primeiro Impacto: 2,3

Alô Você: 2,7

Esmeralda: 3,0

Rubi: 2,5

Fofocalizando: 2,3

Casos de Família: 2,4

Coração Indomável: 2,5

Aqui Agora: 2,0

SBT Brasil: 2,8

A.Mar: 2,3

Programa do Ratinho: 3,6

A Praça é Nossa: 4,2

The Noite: 2,6

Operação Mesquita: 1,9

SBT Podnight: 1,5

SBT Notícias: 1,4

Os números de audiência são essenciais para o mercado publicitário, e em 2025, um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é uma referência importante para as emissoras, que buscam entender melhor o comportamento de seu público e se ajustar a ele.