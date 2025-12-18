Zenilda descobre romance entre Lorena e Juquinha em ‘Três Graças’

Nos próximos episódios da novela “Três Graças”, a personagem Zenilda, interpretada por Andréia Horta, terá uma revelação impactante. Ela descobrirá o romance entre Lorena, vivida por Alanis Guillen, e Juquinha, interpretado por Gabriela Medvedovsky. Esta descoberta acontece durante uma investigação sobre Rogério, personagem de Eduardo Moscovis, quando Lorena leva Juquinha para uma conversa menos formal com a família. Arminda, personagem de Grazi Massafera, também está presente, e Zenilda se mostra apreensiva com a possibilidade de que sua amiga saiba que Juquinha é policial. Lorena tenta acalmá-la, prometendo que não irá revelar o segredo.

Após algum tempo, Zenilda confronta Lorena, expressando que já havia percebido o romance entre elas. Em uma cena cheia de emoção, Zenilda oferece apoio e amor à filha, estreitando os vínculos familiares. Essa troca é significativa e revela uma mudança positiva nas relações na trama, destacando o valor da aceitação e do carinho entre os personagens principais.

No entanto, a audiência da novela não está atingindo os números esperados, com uma média de 21,5 pontos, similar ao que foi registrado por outros trabalhos. Diante dessa situação, a Globo está promovendo mudanças nos roteiros para tentar aumentar o engajamento do público, especialmente nas redes sociais. Uma das áreas a ser reformulada é o núcleo de humor, que recebia críticas sobre a falta de relevância para a história.

Ainda há uma mudança importante no elenco: Otávio Müller, que representa o personagem Célio, sairá da trama no centésimo capítulo. Neste episódio, que promete ser dramático, seu personagem será assassinado, segundo informações. A cena em que Arminda empurra Célio da escada marcará uma nova fase de antagonismo na história, complicando ainda mais as relações entre os personagens.

Até o momento, Arminda costumava agir de maneira mais discreta, manipulando eventos por trás das cenas. No entanto, com o assassinato de Célio, ela se tornará uma figura central nas reviravoltas da trama, aumentando a intensidade dos próximos capítulos. Como consequência, o núcleo cômico, que já vinha sendo alvo de críticas, será ainda mais reduzido.

Essas mudanças nas histórias refletem a busca da produção por uma estratégia que mantenha a novela relevante e envolvente para os telespectadores. “Três Graças” continuará sendo exibida até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, nova produção de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que já conta com parte do elenco definido e promete trazer novas expectativas para a faixa nobre da emissora.