Destaques do Athletico para o Paranaense 2023

Athletico Começa Campeonato Paranaense com Elenco Alternativo Focado em Jovens Talentos

Curitiba – O Athletico irá abrir a temporada 2026 do Campeonato Paranaense com um elenco alternativo, que servirá como laboratório para o desenvolvimento de novos jogadores. Sob o comando de João Correia, técnico da equipe sub-20, o clube busca dar oportunidades a jovens atletas que desejam se destacar e ocupar espaços no time principal.

A competição estadual começará no dia 8 de janeiro e a equipa será composta majoritariamente por jogadores das categorias de base, que atuarão ao lado de alguns jovens já integrados ao elenco principal e de alguns atletas mais experientes.

Enquanto isso, o time principal, sob a direção de Odair Hellmann, seguirá em treinamentos separados. Os jogadores titulares vão se preparar para o clássico Atletiba e para a sequência da temporada.

Entre os nomes a serem destacados estão Bruninho, Sorriso e Lima, que se destacaram em 2025 e terão papel importante no campeonato. Bruninho, de 17 anos, foi um dos principais responsáveis pela produção ofensiva, encerrando a temporada com 43 jogos e 25 gols. Ele se destacou em competições como o Paranaense Sub-17 e o Brasileiro Sub-17.

Sorriso, de 19 anos, também teve boa atuação, participando de 40 jogos e marcando 17 gols durante a última temporada. Sua presença constante nos jogos tornou-o uma das principais opções de ataque do clube.

No meio-campo, Lima, que possui 20 anos, se destacou por sua grande quantidade de jogos, com 56 aparições e 15 gols, atuando em diferentes funções no time.

Além deles, Dudu Kogitzki e João Cruz, ambos com 19 anos, passaram por um período de transição da base para o elenco profissional em 2025, onde tiveram participações importantes mesmo como opções no banco. Dudu jogou 23 partidas e marcou três gols, enquanto João fez 37 jogos e cinco gols, ajudando o time em competições importantes como a Série B e a Copa do Brasil.

Diante desse cenário, o Campeonato Paranaense se apresenta como uma grande oportunidade para que esses jovens talentos se mostrem e possam garantir um espaço ainda maior no time principal do Athletico.