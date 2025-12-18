PicPay e Rappi fecham parceria para facilitar pedidos de delivery pelo app

Usuários do PicPay agora podem pedir comida, mercado e farmácia pelo Rappi sem precisar trocar de aplicativo.

Fazer pedidos de delivery ficou ainda mais prático para quem já utiliza os serviços financeiros digitais. Em uma movimentação estratégica para o mercado brasileiro, o PicPay e o Rappi anunciaram uma parceria que integra as duas plataformas. Agora, os usuários podem acessar o catálogo do Rappi diretamente pelo aplicativo do banco digital.

Essa união faz parte de uma tendência crescente no Brasil: os chamados “super apps”. A ideia é que você consiga resolver a sua vida financeira, pagar contas e, ao mesmo tempo, pedir o jantar ou fazer as compras do mercado em um só lugar. Para o consumidor, isso significa menos aplicativos ocupando espaço na memória do celular.

A novidade chega em um momento de alta demanda, especialmente com as festas de fim de ano e as férias de verão batendo à porta. Ter a facilidade de pedir uma entrega rápida utilizando o saldo que já está na conta corrente facilita o controle dos gastos diários.

Tudo sobre o Brasil e o mundo você acompanha aqui, e essa integração promete mudar a forma como muitos brasileiros lidam com o consumo imediato. Abaixo, detalhamos como o serviço funciona na prática e quais são as vantagens de usar essa nova funcionalidade.

Como acessar o Rappi dentro do PicPay

Para começar a usar, o processo é bem simples e não exige um novo cadastro se você já for cliente da fintech. Ao abrir o aplicativo do PicPay, basta procurar pelo ícone do Rappi dentro do shopping do app ou na área de serviços. Ao clicar, o sistema carrega a interface do marketplace de entregas de forma nativa.

Lá, o usuário encontra todas as categorias que já conhece no aplicativo original: restaurantes, mercados, farmácias e lojas especializadas. A grande diferença é que a jornada de compra acontece toda dentro do ambiente seguro do banco, o que traz mais agilidade na hora de finalizar o pedido.

É importante conferir se o seu aplicativo está atualizado na loja oficial (Google Play ou App Store) para que o ícone da parceria apareça corretamente na sua tela inicial.

Facilidade no pagamento e controle financeiro

O grande diferencial dessa parceria é a forma de pagamento. Ao fazer o pedido pelo ecossistema do banco digital, o cliente pode utilizar o saldo da conta de forma direta ou o cartão de crédito da própria instituição. Isso elimina a necessidade de cadastrar cartões em múltiplos sites, aumentando a segurança dos dados.

Além disso, para quem gosta de organizar as finanças, todos os gastos com delivery aparecem detalhados no extrato do banco junto com as outras movimentações. Isso ajuda a visualizar quanto do orçamento mensal está sendo destinado para alimentação e pequenas conveniências de última hora.

Outro ponto positivo é a possibilidade de aproveitar promoções exclusivas que costumam surgir nesse tipo de integração. Muitas vezes, as empresas oferecem cashback ou descontos na primeira compra para incentivar o uso da nova ferramenta, o que é um ótimo atrativo para o bolso.

Expansão dos serviços e comodidade

A parceria não se limita apenas aos lanches de fim de semana. Através do Rappi, os usuários do PicPay passam a ter acesso a uma rede imensa de parceiros, incluindo grandes redes de supermercados e drogarias com entrega em poucos minutos.

Isso é especialmente útil para emergências, como quando falta um ingrediente para o almoço ou um remédio no meio da noite. A integração une a capilaridade logística do Rappi com a base de milhões de usuários da fintech, criando um fluxo de consumo muito mais fluido.

Para os usuários do Rappi Pro, o plano de fidelidade da plataforma de entregas, vale conferir como os benefícios se aplicam dentro do novo ambiente. Geralmente, as vantagens de frete grátis e descontos especiais são mantidas, desde que o login seja reconhecido pelo sistema.

Segurança e tecnologia por trás da integração

Muitas pessoas se preocupam com a segurança ao realizar compras dentro de outros aplicativos, mas as empresas garantem que o sistema foi desenvolvido com camadas extras de proteção. Os dados de pagamento são criptografados e não são compartilhados de forma integral com o parceiro de entregas.

A tecnologia utilizada permite que a comunicação entre as duas plataformas seja instantânea. Assim que o pagamento é aprovado no banco, o pedido é enviado para o restaurante ou loja, exatamente como aconteceria no app tradicional.

Essa tendência de concentrar serviços deve ganhar ainda mais força em 2026, com mais bancos oferecendo soluções de varejo. Por enquanto, essa parceria coloca as duas empresas em uma posição de destaque, oferecendo uma experiência de usuário mais limpa e focada na conveniência.