Números consolidados de 17 de dezembro de 2025

Audiência da TV: Resultados de 17 de dezembro de 2025
Na última quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, os índices de audiência refletem a competição acirrada entre os programas de televisão no Brasil.
Um dos destaques foi a edição especial do clássico Chaves, transmitido pelo SBT, que apresentou resultados decepcionantes, sendo um dos programas menos assistidos do canal durante o horário nobre. A baixa audiência sugere que muitos telespectadores não se sentiram atraídos pelo conteúdo.
No mesmo dia, o programa Melhor da Tarde, apresentado por Leo Dias, empatou em audiência com A Tarde é Sua, mas registrou sua menor média desde que Leo assumiu a apresentação. Essa situação indica desafios significativos na capacidade de atrair e manter a audiência.
Na Globo, o jogo entre Corinthians e Vasco teve grande destaque e ofuscou a penúltima edição de A Fazenda 17, o que demonstra a força dos eventos esportivos no horário.
O programa de fofocas Fofocalizando também enfrenta dificuldades, com a terceira posição ameaçada pela competição exigente do Brasil Urgente.
Números de Audiência
Os dados consolidados de audiência para o dia foram os seguintes:
Globo:
- Hora 1: 4,4 pontos
- Bom Dia São Paulo: 7,7
- Jornal Nacional: 22,0
- Copa do Brasil (Corinthians x Vasco): 25,0
Record:
- Balanço Geral SP: 5,2
- A Fazenda 17: 5,5
SBT:
- Fofocalizando: 2,4
- Fim de Ano do Chaves: 2,4
Band:
- Brasil Urgente: 2,7
- Jogo Aberto SP: 2,6
- RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 0,6
Cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo essa métrica importante para o mercado publicitário.
Esses resultados evidenciam um panorama competitivo e em constante mudança na televisão brasileira, com diferentes fatores influenciando a preferência do público.