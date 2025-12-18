Números consolidados de 17 de dezembro de 2025

Audiência da TV: Resultados de 17 de dezembro de 2025

Na última quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, os índices de audiência refletem a competição acirrada entre os programas de televisão no Brasil.

Um dos destaques foi a edição especial do clássico Chaves, transmitido pelo SBT, que apresentou resultados decepcionantes, sendo um dos programas menos assistidos do canal durante o horário nobre. A baixa audiência sugere que muitos telespectadores não se sentiram atraídos pelo conteúdo.

No mesmo dia, o programa Melhor da Tarde, apresentado por Leo Dias, empatou em audiência com A Tarde é Sua, mas registrou sua menor média desde que Leo assumiu a apresentação. Essa situação indica desafios significativos na capacidade de atrair e manter a audiência.

Na Globo, o jogo entre Corinthians e Vasco teve grande destaque e ofuscou a penúltima edição de A Fazenda 17, o que demonstra a força dos eventos esportivos no horário.

O programa de fofocas Fofocalizando também enfrenta dificuldades, com a terceira posição ameaçada pela competição exigente do Brasil Urgente.

Números de Audiência

Os dados consolidados de audiência para o dia foram os seguintes:

Globo : Hora 1: 4,4 pontos Bom Dia São Paulo: 7,7 Jornal Nacional: 22,0 Copa do Brasil (Corinthians x Vasco): 25,0

Record : Balanço Geral SP: 5,2 A Fazenda 17: 5,5

SBT : Fofocalizando: 2,4 Fim de Ano do Chaves: 2,4

Band : Brasil Urgente: 2,7 Jogo Aberto SP: 2,6

RedeTV! : A Tarde é Sua: 0,6

:

Cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo essa métrica importante para o mercado publicitário.

Esses resultados evidenciam um panorama competitivo e em constante mudança na televisão brasileira, com diferentes fatores influenciando a preferência do público.