Zezé Di Camargo solicita cancelamento de especial de Natal no SBT

Na madrugada desta segunda-feira (15), Zezé Di Camargo gerou repercussão ao postar um vídeo em suas redes sociais pedindo o cancelamento do especial de Natal “É Amor”, que já estava gravado e programado para ser exibido no próximo dia 17 pelo SBT. O cantor expressou seu desconforto após a recente participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Janja da Silva, na inauguração do SBT News, evento que ocorreu na última sexta-feira (12) em São Paulo.

Zezé explicou em seu vídeo que, embora o projeto tenha sido realizado com a colaboração de artistas como Alexandre Pires e Paula Fernandes, ele não se sente confortável em associar seu nome a um canal que, segundo suas palavras, estaria mudando de direção. “Todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17. Estou pedindo para não exibirem. Eu não quero participar disso”, declarou Zezé.

O cantor salientou que a mudança no posicionamento da emissora, especialmente nas decisões das filhas de Silvio Santos, não reflete seu pensamento. “Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias e juro que isso não faz parte do meu pensamento”, afirmou. Ele também não fez questão de esconder sua preocupação com a repercussão dessa mudança entre os fãs do sertanejo. “A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero decepcioná-las”, completou.

Zezé Di Camargo ressaltou que a produção do especial demandou um grande esforço e investimento, mas ele reafirmou seu pedido de cancelamento: “Custou caro para mim, tempo, serviço… mas se puderem, não precisam passar o meu especial”. A crítica à emissora foi dura: “A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, pra mim não faz sentido colocar esse especial no ar”, disse ele.

Apesar de suas críticas, o cantor expressou também carinho pela emissora, pedindo desculpas e dizendo que ama o SBT, mas ressaltou: “Acho que vocês estão, desculpem, se prostituindo. Não faço parte disso”.

Esse pedido acontece em um cenário de polêmica, especialmente entre telespectadores conservadores que desaprovaram a presença de Lula e Janja no lançamento do novo formato de jornalismo da emissora. O evento dividiu opiniões e a repercussão foi negativa entre alguns grupos, particularmente entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos comentários do vídeo, muitos fãs demonstraram apoio a Zezé, valorizando sua postura e enfatizando sua integridade. Expressões como “Meu ídolo é o melhor, caráter inegável” e “O povo brasileiro agradece” foram frequentes nas reações.

Até o presente momento, o SBT não se manifestou oficialmente sobre a situação do especial “É Amor”. Esse episódio ilustra o impacto que decisões editoriais podem ter nas relações da emissora com artistas e seu público, destacando um momento de tensão com as novas diretrizes do canal.