SBT considera reestreia do ‘Bom Dia & Cia’ nos finais de semana

O SBT decidiu cancelar o programa infantil “Bom Dia & Cia”, que apresentava conteúdos voltados para o público jovem. A principal razão para essa decisão foi a queda nos índices de audiência, que raramente ultrapassaram 1,7 ponto nas medições. Considerado uma das marcas mais importantes da emissora, o programa não deve ficar fora do ar por muito tempo, já que a direção, liderada por Daniela Beyruti, planeja relançar o formato para os fins de semana, começando no início do próximo ano.

Entretanto, a nova versão do programa não deve manter o mesmo formato. Os palhaços Patati e Patatá, que são ícones da atração infantil, estão sendo considerados para outras produções, como o “Sábado Animado”, apresentado por Silvia Abravanel, e o “Domingo Animado”, que atualmente não tem apresentador fixo. Apesar das especulações, o SBT ainda não confirmou oficialmente onde a dupla irá se apresentar.

A saída do “Bom Dia & Cia” é a terceira na trajetória do SBT e representa uma tentativa da emissora de recuperar sua relevância nas manhãs da programação televisiva. Agora, o canal apostará mais em conteúdos de jornalismo para melhorar a audiência nesse horário. O apresentador Marcão do Povo foi designado para assumir o programa “Primeiro Impacto”, que terá uma hora a mais de duração a partir de agora e irá entregar a programação para “Alô Você”, apresentado por Luiz Bacci, às 11h.

Essa reformulação faz parte da estratégia do SBT de dar foco a informações factual e revitalizar sua grade matinal, deixando em aberto o futuro dos programas infantis na sua programação.