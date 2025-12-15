Reynaldo Gianecchini deixa novelas na Globo e busca liberdade artística

Reynaldo Gianecchini anunciou que não pretende mais atuar em novelas na Globo, encerrando assim um capítulo significativo em sua carreira. O ator, que saiu da emissora em 2021, destacou que busca novas formas de expressão, como teatro, cinema e produções de streaming, onde possa ter mais liberdade artística.

Em uma entrevista, Gianecchini explicou que essa decisão estava alinhada com seu desejo de diversificar seu trabalho. “Veio na hora perfeita, porque eu queria ter mais liberdade nas minhas escolhas”, disse. Ele reconhece que sua trajetória nas novelas foi importante, mas agora deseja explorar novas narrativas. “Realmente, não tenho mais vontade de fazer novela. Considero que foi uma fase muito legal, mas agora quero outras maneiras de contar histórias”, afirmou.

O ator também mencionou o desgaste físico e emocional causado pela rotina intensa de gravações, que costumava ocupar grande parte de sua vida. Desde que anunciou sua decisão, Gianecchini não recebeu novos convites para novelas, algo que ele vê como natural, uma vez que sua intenção de se afastar do formato é clara. “Esse movimento de não ter interesse em fazer novelas agora está sendo tão espontâneo que também não estou tendo convites. Foi um movimento que partiu de mim e deles”, explicou.

Apesar de sua determinação atual, ele não descarta completamente a possibilidade de voltar a atuar em novelas. “Não sou fechado para nada. Nunca digo nunca. Pode ser que eu me apaixone por um personagem”, ponderou.

Reynaldo Gianecchini é conhecido por seu trabalho em importantes tramas da televisão brasileira como “Laços de Família”, “Esperança”, “Da Cor do Pecado”, “Belíssima”, “Sete Pecados”, “Verdades Secretas” e “A Dona do Pedaço”. Neste novo momento de sua carreira, ele enfatiza a necessidade de trabalhar em projetos que realmente acredita, ressaltando a importância do controle criativo em suas escolhas. “Não consigo mais fazer o que não quero ou não acredito. Me considero privilegiado por poder escolher”, concluiu.