números consolidados de 13/12/2025 estão disponíveis

No dia 13 de dezembro de 2025, as audiências dos programas de TV na Grande São Paulo mostraram resultados variados entre as emissoras.
Pela manhã, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou, registrando uma audiência de 7,7 pontos, superando a performance do É de Casa, que ficou com 7,0 pontos.
No período da tarde, a novela Três Graças apresentou um desempenho abaixo do esperado, alcançando 18,9 pontos, o que foi considerado insuficiente, já que ficou atrás do SP2, que atingiu 19,4 pontos. Isso indicou que a novela não conquistou o público da maneira desejada.
A Record TV, por sua vez, viu o programa Love & Dance garantir a vice-liderança de audiência em seu horário, reafirmando sua popularidade. O programa Brasil Urgente SP também se manteve em terceiro lugar, ficando à frente do SBT Notícias – 2ª Edição.
A seguir, estão os números de audiência consolidados (em pontos) dos principais programas exibidos no sábado:
Audiência dos Principais Programas
- Globo Rural (reapresentação) – 4,5
- Bom Dia Sábado – 7,2
- Pequenas Empresas & Grandes Negócios – 7,7
- É de Casa – 7,0
- SP1 – 8,2
- Globo Esporte – 9,8
- Jornal Hoje – 10,6
- Intercontinental da FIFA: Flamengo x Pyramids – 12,5
- Paulistar – 10,8
- Caldeirão com Mion – 11,4
- Êta Mundo Melhor! – 16,6
- SP2 – 19,4
- Dona de Mim – 19,0
- Jornal Nacional – 19,4
- Três Graças – 18,9
- Altas Horas – 10,9
- Faixa Combate – 5,6
- Dona de Mim (reapresentação) – 4,6
- Corujão: A Divisão – 3,5
- Corujão: O Auto da Boa Mentira – 2,7
Audiência da Record TV
- Brasil Caminhoneiro – 0,7
- Fala Brasil – Edição de Sábado – 3,0
- The Love School – 1,9
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado – 2,9
- Igreja Universal – 3,1
- Cidade Alerta – Edição de Sábado – 4,4
- Jornal da Record – Edição de Sábado – 4,1
- A Fazenda 17 – 5,4
- Love & Dance – 3,1
Audiência do SBT
- Luccas Toon – 2,2
- Sábado Animado – 1,9
- SBT Notícias 1ª Edição – 2,6
- Eita Lucas! – 3,1
- Cine Aventura: Como Treinar o Seu Dragão – 3,0
- SBT Notícias 2ª Edição – 2,6
- SBT Brasil – 3,3
- Bake Off Brasil 11 – 3,3
- Programa do João no SBT – 2,7
Outros Programas
- Brasil Urgente – Edição de Sábado – 2,2
- Jornal da Band – 2,6
- Sabadão de Todos – 1,0
Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a definir o alcance e a influência de cada canal na televisão. Em 2025, representa-se que um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.