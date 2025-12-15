Notícias

números consolidados de 13/12/2025 estão disponíveis

Autor Rodrigo Campos
Cena de 'Três Graças'. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 13/12/2025

No dia 13 de dezembro de 2025, as audiências dos programas de TV na Grande São Paulo mostraram resultados variados entre as emissoras.

Pela manhã, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou, registrando uma audiência de 7,7 pontos, superando a performance do É de Casa, que ficou com 7,0 pontos.

No período da tarde, a novela Três Graças apresentou um desempenho abaixo do esperado, alcançando 18,9 pontos, o que foi considerado insuficiente, já que ficou atrás do SP2, que atingiu 19,4 pontos. Isso indicou que a novela não conquistou o público da maneira desejada.

A Record TV, por sua vez, viu o programa Love & Dance garantir a vice-liderança de audiência em seu horário, reafirmando sua popularidade. O programa Brasil Urgente SP também se manteve em terceiro lugar, ficando à frente do SBT Notícias – 2ª Edição.

A seguir, estão os números de audiência consolidados (em pontos) dos principais programas exibidos no sábado:

Audiência dos Principais Programas

  • Globo Rural (reapresentação) – 4,5
  • Bom Dia Sábado – 7,2
  • Pequenas Empresas & Grandes Negócios – 7,7
  • É de Casa – 7,0
  • SP1 – 8,2
  • Globo Esporte – 9,8
  • Jornal Hoje – 10,6
  • Intercontinental da FIFA: Flamengo x Pyramids – 12,5
  • Paulistar – 10,8
  • Caldeirão com Mion – 11,4
  • Êta Mundo Melhor! – 16,6
  • SP2 – 19,4
  • Dona de Mim – 19,0
  • Jornal Nacional – 19,4
  • Três Graças – 18,9
  • Altas Horas – 10,9
  • Faixa Combate – 5,6
  • Dona de Mim (reapresentação) – 4,6
  • Corujão: A Divisão – 3,5
  • Corujão: O Auto da Boa Mentira – 2,7

Audiência da Record TV

  • Brasil Caminhoneiro – 0,7
  • Fala Brasil – Edição de Sábado – 3,0
  • The Love School – 1,9
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado – 2,9
  • Igreja Universal – 3,1
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado – 4,4
  • Jornal da Record – Edição de Sábado – 4,1
  • A Fazenda 17 – 5,4
  • Love & Dance – 3,1

Audiência do SBT

  • Luccas Toon – 2,2
  • Sábado Animado – 1,9
  • SBT Notícias 1ª Edição – 2,6
  • Eita Lucas! – 3,1
  • Cine Aventura: Como Treinar o Seu Dragão – 3,0
  • SBT Notícias 2ª Edição – 2,6
  • SBT Brasil – 3,3
  • Bake Off Brasil 11 – 3,3
  • Programa do João no SBT – 2,7

Outros Programas

  • Brasil Urgente – Edição de Sábado – 2,2
  • Jornal da Band – 2,6
  • Sabadão de Todos – 1,0

Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a definir o alcance e a influência de cada canal na televisão. Em 2025, representa-se que um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor