números consolidados de 13/12/2025 estão disponíveis

No dia 13 de dezembro de 2025, as audiências dos programas de TV na Grande São Paulo mostraram resultados variados entre as emissoras.

Pela manhã, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou, registrando uma audiência de 7,7 pontos, superando a performance do É de Casa, que ficou com 7,0 pontos.

No período da tarde, a novela Três Graças apresentou um desempenho abaixo do esperado, alcançando 18,9 pontos, o que foi considerado insuficiente, já que ficou atrás do SP2, que atingiu 19,4 pontos. Isso indicou que a novela não conquistou o público da maneira desejada.

A Record TV, por sua vez, viu o programa Love & Dance garantir a vice-liderança de audiência em seu horário, reafirmando sua popularidade. O programa Brasil Urgente SP também se manteve em terceiro lugar, ficando à frente do SBT Notícias – 2ª Edição.

A seguir, estão os números de audiência consolidados (em pontos) dos principais programas exibidos no sábado:

Audiência dos Principais Programas

Globo Rural (reapresentação) – 4,5

(reapresentação) – 4,5 Bom Dia Sábado – 7,2

– 7,2 Pequenas Empresas & Grandes Negócios – 7,7

– 7,7 É de Casa – 7,0

– 7,0 SP1 – 8,2

– 8,2 Globo Esporte – 9,8

– 9,8 Jornal Hoje – 10,6

– 10,6 Intercontinental da FIFA: Flamengo x Pyramids – 12,5

– 12,5 Paulistar – 10,8

– 10,8 Caldeirão com Mion – 11,4

– 11,4 Êta Mundo Melhor! – 16,6

– 16,6 SP2 – 19,4

– 19,4 Dona de Mim – 19,0

– 19,0 Jornal Nacional – 19,4

– 19,4 Três Graças – 18,9

– 18,9 Altas Horas – 10,9

– 10,9 Faixa Combate – 5,6

– 5,6 Dona de Mim (reapresentação) – 4,6

(reapresentação) – 4,6 Corujão: A Divisão – 3,5

– 3,5 Corujão: O Auto da Boa Mentira – 2,7

Audiência da Record TV

Brasil Caminhoneiro – 0,7

– 0,7 Fala Brasil – Edição de Sábado – 3,0

– 3,0 The Love School – 1,9

– 1,9 Balanço Geral SP – Edição de Sábado – 2,9

– 2,9 Igreja Universal – 3,1

– 3,1 Cidade Alerta – Edição de Sábado – 4,4

– 4,4 Jornal da Record – Edição de Sábado – 4,1

– 4,1 A Fazenda 17 – 5,4

– 5,4 Love & Dance – 3,1

Audiência do SBT

Luccas Toon – 2,2

– 2,2 Sábado Animado – 1,9

– 1,9 SBT Notícias 1ª Edição – 2,6

– 2,6 Eita Lucas! – 3,1

– 3,1 Cine Aventura: Como Treinar o Seu Dragão – 3,0

– 3,0 SBT Notícias 2ª Edição – 2,6

– 2,6 SBT Brasil – 3,3

– 3,3 Bake Off Brasil 11 – 3,3

– 3,3 Programa do João no SBT – 2,7

Outros Programas

Brasil Urgente – Edição de Sábado – 2,2

– 2,2 Jornal da Band – 2,6

– 2,6 Sabadão de Todos – 1,0

Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a definir o alcance e a influência de cada canal na televisão. Em 2025, representa-se que um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.