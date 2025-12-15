Record destaca protagonismo feminino na estreia de ‘Chamas do Destino’

Em janeiro, a Record vai lançar a novela turca “Chamas do Destino”, com estreia marcada para o dia 5 de janeiro, às 22h30. Esta produção, reconhecida internacionalmente, será um dos principais pilares da emissora em sua estratégia para se destacar na audiência durante o horário nobre.

A trama foca na luta de três mulheres que enfrentam a violência doméstica e buscam reescrever suas histórias após passarem por tragédias pessoais. A protagonista, Cemre, interpretada por Demet Evgar, decide deixar um casamento abusivo e levar a filha consigo em busca de um novo começo. Ruya, vivida por Dilan Cicek Deniz, é uma jovem que cresceu em um lar privilegiado, mas se vê forçada a lidar com realidades difíceis sobre sua família. Por outro lado, Cicek, interpretada por Hazar Erguclu, tem sua vida transformada no momento que antecede seu casamento, o que a leva a lutar para encontrar sua verdadeira identidade e felicidade.

A novela, que é uma adaptação da série original “Alev Alev” de 2020, possui roteiro de Damla Serim e Toprak Karaohlu, com direção de Ahmet Katiksiz. O elenco inclui outros nomes conhecidos, como Berkay Ates, que também está presente em “Mãe”, exibida atualmente pela Record.

Com “Chamas do Destino”, a Record reforça sua estratégia de veicular histórias com forte apelo social, centradas na luta das mulheres por liberdade e justiça. Essa estreia é parte de um plano maior da emissora para garantir a vice-liderança de audiência, especialmente em um período de concorrência acirrada, como a estreia do “BBB 26”, que ocorre em 12 de janeiro na Globo. A Record busca proteger sua audiência e se colocar em destaque frente a essa e outras produções.