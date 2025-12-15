Fases da lua em janeiro: confira as datas e horários

Janeiro de 2026 será um mês marcado por várias fases da lua, que podem impactar atividades como a pesca e o cultivo de plantas. As quatro etapas lunares que serão observadas são: lua cheia, lua minguante, lua nova e lua crescente.

A lua cheia aparecerá no dia 3 de janeiro, e durante essa fase, a lua estará posicionada oposta ao sol, refletindo muita luz e tornando-se bastante brilhante no céu. Essa fase também é conhecida por provocar marés altas nos oceanos, influenciadas pela força gravitacional.

Em seguida, no dia 11 de janeiro, teremos a lua minguante, que ocorre quando a lua começa a perder luz após atingir sua máxima. Nessa fase, as marés voltam a ser baixas, e o ciclo continua até a próxima lua nova.

A lua nova será no dia 19 de janeiro. Durante essa fase, a lua não será visível à noite, uma vez que sua face iluminada estará voltada para o sol. Entretanto, durante o dia, ela ainda estará no céu, mas em sua forma não iluminada. A força gravitacional da lua nova é intensa, resultando em marés mais elevadas, conhecidas como marés sizígias.

Por fim, no dia 26 de janeiro, a lua começará sua fase crescente, onde uma fatia iluminada começa a se formar. À medida que os dias passam, a luz da lua aumentará. Essa fase geralmente está associada a marés mais baixas.

Acompanhar as fases da lua é especialmente importante para pescadores e agricultores, que utilizam esses ciclos para determinar o melhor momento para suas atividades. Além disso, esses fenômenos também são apreciados por entusiastas da astronomia, que aproveitam a possibilidade de observá-los a olho nu, contanto que o clima esteja favorável.