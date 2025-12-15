Cátia Fonseca fecha parceria internacional com a Disney

Cátia Fonseca iniciou uma nova fase em sua carreira ao embarcar para o México no último domingo (14). Ela acaba de firmar uma parceria com a Disney, que marca sua expansão para projetos internacionais. Essa colaboração estava em andamento nos bastidores e agora se torna pública, representando um passo importante tanto para a apresentadora quanto para o gigante do entretenimento.

Embora os detalhes do acordo ainda sejam mantidos em segredo, fontes informaram que a parceria já está consolidada e envolve uma ação global que acontecerá fora do Brasil. Essa colaboração deve promover o trabalho de Cátia em mercados internacionais, aproveitando sua popularidade e talento.

Após deixar o programa ‘Melhor da Tarde’, Cátia tem buscado novas oportunidades longe da rotina da televisão aberta. Ela começou a explorar projetos diferentes e ampliou sua presença no audiovisual, com o objetivo de se conectar com públicos diversos além da TV tradicional.

A guinada em sua carreira teve um aumento significativo após sua participação no quadro ‘Dança dos Famosos’, exibido no ‘Domingão’. Sua performance neste programa atraiu a atenção do público e gerou um alto engajamento nas redes sociais, solidificando sua imagem no mercado de entretenimento.

Além de sua atuação nos estúdios, Cátia também se destacou como a cara da campanha do Globoplay para novelas turcas. Este conteúdo se tornou um verdadeiro sucesso na plataforma, mostrando o crescente interesse do público brasileiro por formatos internacionais.

A parceria com a Disney ocorre em um momento de grande visibilidade e diversificação de projetos para Cátia Fonseca. Embora os detalhes ainda não tenham sido revelados, essa nova marcação na carreira da apresentadora sinaliza a força de sua imagem e sua aptidão para transitar entre diferentes formatos e públicos, em um universo cada vez mais interconectado e multiplataforma.