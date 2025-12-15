Anvisa suspende venda de minoxidil em solução líquida e você precisa saber o motivo

Agência determinou o recolhimento do produto em todo o território nacional. Entenda o que aconteceu e como a decisão afeta quem usa o tratamento contra calvície.

O minoxidil é um medicamento muito conhecido por quem busca uma solução contra a queda de cabelo e a calvície, seja para preencher falhas ou dar volume à barba. Geralmente ele é vendido em farmácias na forma de solução líquida, sendo aplicado diretamente no couro cabeludo ou na pele.

Acontece que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução recente que pegou muita gente de surpresa. O órgão determinou a suspensão e o recolhimento de um lote específico do produto.

Essa medida vale para todo o território nacional e tem um motivo muito sério: a Anvisa identificou um risco sanitário grave envolvendo o produto.

A decisão impacta diretamente quem está em tratamento e costuma comprar o minoxidil sem receita. Por isso, é fundamental entender qual lote foi afetado e o que fazer caso você tenha o produto em casa.

Essa fiscalização rigorosa mostra o cuidado da agência em garantir que os produtos que chegam ao consumidor sejam seguros e eficazes.

O lote do minoxidil que foi suspenso pela Anvisa

A suspensão determinada pela agência é bem específica. Ela recai sobre o Minoxidil 5%, que é a concentração mais comum vendida no mercado para tratamento capilar. O medicamento é fabricado por uma empresa com registro no estado do Espírito Santo.

O que motivou a ação foi um problema detectado no processo de produção e, principalmente, na documentação. A Anvisa percebeu que o produto estava sendo fabricado, embalado e distribuído sem as devidas autorizações necessárias.

Em outras palavras, a empresa responsável não tinha a Licença de Funcionamento (LFA) e a Autorização de Funcionamento (AFE) do órgão, que são obrigatórias para qualquer tipo de medicamento.

Essas licenças garantem que o local e os processos de fabricação seguem as boas práticas exigidas pela legislação sanitária. Sem elas, não há como assegurar a qualidade e a segurança do que está sendo vendido.

A suspensão foi formalizada na Resolução RE 4.808, publicada no Diário Oficial da União. Ela deixa claro que o produto deve ser suspenso, apreendido e recolhido imediatamente.

A situação para quem comprou o produto suspenso

Se você utiliza minoxidil e comprou um frasco recentemente, é crucial verificar o rótulo. O lote suspenso foi o de número 231365.

Se o seu produto for desse lote, a recomendação oficial da Anvisa é não utilizá-lo. A falta de autorização de funcionamento da fábrica gera uma incerteza sobre as condições de higiene, a concentração real do medicamento e a ausência de contaminantes.

O risco é de que o produto não seja apenas ineficaz, mas que também possa trazer prejuízos à sua saúde. Por isso, a prudência é a melhor atitude neste momento.

Se você tem o produto suspenso, o correto é entrar em contato com o local onde ele foi comprado. Farmácias e distribuidores têm a obrigação de realizar o recolhimento e orientar sobre a troca ou reembolso.

É sempre bom lembrar que, no Brasil, mesmo produtos sem necessidade de receita, como o minoxidil, são considerados medicamentos e devem seguir um controle rigoroso. Tudo sobre a saúde no Brasil e no mundo é importante para a sua segurança.

O que fazer se você usa minoxidil de outro lote

Para a maioria dos usuários de minoxidil, que compraram o produto de outras marcas e fabricantes, ou até da mesma, mas em lotes diferentes, a vida segue normal. A suspensão é pontual e não afeta todos os produtos à base de minoxidil do mercado.

O tratamento pode continuar tranquilamente, desde que o produto seja de uma marca devidamente registrada e autorizada pela Anvisa.

No entanto, essa situação serve de alerta para a importância de comprar medicamentos apenas em locais confiáveis, como farmácias e drogarias licenciadas. Comprar produtos de origem duvidosa ou em sites desconhecidos pode expor você a riscos desnecessários.

Em caso de qualquer dúvida sobre a segurança ou procedência do medicamento, você pode consultar o registro na Anvisa. O site oficial da agência oferece uma área de consulta pública onde é possível verificar se o produto está regularizado e se o fabricante tem as licenças em dia.

Essa transparência é um direito seu como consumidor e uma garantia de que você está usando um produto que passou pelos testes de qualidade exigidos.