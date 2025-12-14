Elenco de ‘Beleza Fatal’ se reúne para nova temporada

A plataforma de streaming anunciou o lançamento de um episódio especial de reunião do elenco da novela "Beleza Fatal" para esta segunda-feira, dia 15 de dezembro. A trama, que se tornou um grande sucesso nas redes sociais em 2025, é conhecida por ser a primeira produção nacional original de teledramaturgia da plataforma.

Este especial não é uma nova temporada, mas sim um episódio único que revisita os bastidores, personagens e momentos marcantes da história. Durante o programa, os atores principais retornarão à famosa mansão dos Argento, que é o cenário central da narrativa. Eles compartilharão lembranças das gravações, curiosidades e detalhes inéditos sobre a experiência de fazer "Beleza Fatal". Além das declarações dos atores, também participam os criadores e roteiristas, que darão explicações sobre as escolhas que moldaram a trama e responderão ao carinho do público.

Paralelamente, a novela original ainda está disponível na plataforma para quem deseja maratonar os episódios.

A trama de "Beleza Fatal" conta a história de Sofia, interpretada por Camila Queiroz. Ela vê sua vida mudar drasticamente quando sua mãe é presa injustamente, em um esquema arquitetado por sua prima, Lola, vivida por Camila Pitanga. Após ser acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira, interpretada por Giovanna Antonelli, Sofia busca justiça e vingança, ao mesmo tempo em que reavalia suas próprias escolhas quando reencontra um amor do passado.

Além do episódio especial, a produção do próximo capítulo da história, "Beleza Fatal 2", já foi oficialmente confirmada e deve estrear em 2027, dependendo do cronograma. Camila Pitanga e Camila Queiroz estão entre os membros do elenco original que já aceitaram retornar. As negociações ainda estão em andamento para trazer de volta outros atores. O roteiro continuará sob a responsabilidade de Raphael Montes, com a supervisão de Silvio de Abreu. A expectativa é que novos desafios e tramas intrigantes sejam explorados para os personagens.

Ficha Técnica: