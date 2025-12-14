Mulher é assassinada a facadas em barbearia cheia de clientes

Curitiba – Mulher é Morta a Facadas em Frente a Barbearia

Uma mulher de 41 anos, identificada como Vaneza Matias da Silva, foi assassinada a facadas na noite de sábado, 13, em frente a uma barbearia no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O crime ocorreu quando o ex-companheiro da vítima chegou ao local, onde ela estava, e iniciou uma discussão. Armado com uma faca longa, ele feriu o pescoço de Vaneza e fugiu em seguida.

O ataque aconteceu na Rua Izaac Ferreira da Cruz, em um momento em que havia outras pessoas na barbearia. Uma testemunha, um cliente que estava presente, contou que o homem acusou Vaneza de se relacionar com outros homens. "Eu parei para cortar o cabelo e esse cara chegou invocando com a menina. Ele a empurrou, e eu intervini, puxando-o para fora. Mas ele voltou, deu outro empurrão e, logo depois, usou a faca contra ela", relatou o cliente.

Após o ataque, a Polícia Militar do Paraná foi acionada. Os policiais isolaram a área para coleta de evidências e foram informados de que uma câmera de segurança do local registrou o momento do crime. As imagens mostram a discussão entre o casal e o ataque realizado pelo homem. De acordo com os policiais, assim que ele desferiu o golpe, fugiu do local, deixando Vaneza gravemente ferida.

Os policiais também informaram que o suspeito já apresenta um histórico violento, com registros de conflitos anteriores, incluindo ameaças à ex-companheira e comportamentos agressivos. "Pelos antecedentes dele, parece que ele é uma pessoa de temperamento explosivo", destacou um aspirante da Polícia Militar.

As autoridades realizaram buscas na região e na residência do suspeito, porém, ele ainda não foi encontrado. O caso está sob investigação e as buscas continuam para localizar o homem responsável pelo crime.

A tragédia sensibilizou os que estavam na barbearia e aumentou a discussão sobre a violência contra as mulheres na região.