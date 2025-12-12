Sergio Marone retorna à Record em 2026 com ‘Amor em ruínas’

Sérgio Marone, conhecido por seu papel marcante como o vilão Ramsés na novela “Os Dez Mandamentos”, está voltando à Record após nove anos. O ator assinou contrato para protagonizar a nova série bíblica “Amor em Ruínas”, cujas gravações estão previstas para iniciar em fevereiro de 2026.

Na nova produção, Marone interpretará Amit, um dos papéis principais. Ele estará acompanhado por Letícia Laranja e Murilo Cezar, que também formam o trio central da série. Letícia, de 29 anos, fará sua estreia na Record como Gomer, uma personagem que trabalha como prostituta. Além de atuar, Letícia é cantora e diretora. Seu último trabalho na televisão foi na novela “Terra e Paixão”, da Globo.

Murilo Cezar, de 39 anos, famoso por seu papel em “As Aventuras de Poliana”, interpretará o profeta Oseias. Ele também participou recentemente da série “Paulo, O Apóstolo”.

Sérgio Marone teve uma grande virada em sua carreira ao interpretar Ramsés, um papel que o consagrou em 2015. Depois disso, ele investiu em sua carreira como apresentador, comandando programas como o reality show “Mestre dos Sabotadores” no SBT, além de participações em “Hoje em Dia” e “Dancing Brasil”, onde trabalhou ao lado de Xuxa Meneghel.

O que sabemos sobre "Amor em Ruínas"

A série “Amor em Ruínas” terá um total de 35 capítulos. Ela será exibida pela plataforma de streaming UniverVídeo, da Igreja Universal, que vem investindo em produções com temática cristã. A série, que está sendo dirigida por Alexandre Avancini e escrita por Cristiane Cardoso, tem como proposta retratar a decadência espiritual do povo de Israel diante do afastamento dos princípios divinos. O projeto pretende explorar questões de fé, perdão e redenção, apresentando episódios bíblicos que refletem a crise moral do povo hebreu.

Cristiane Cardoso, a roteirista, descreve “Amor em Ruínas” como uma reflexão sobre a força do amor, mesmo em momentos de crise. A previsão é que a série estreie no segundo semestre de 2026.

