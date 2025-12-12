‘Em emergência 53, Globo retoma drama médico na TV’

A emissora Globo está prestes a voltar ao gênero das séries médicas com a nova produção “Emergência 53”, após quatro anos desde o término de “Sob Pressão”. A estreia da série está marcada para 2026 e tem como foco o atendimento pré-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), explorando os desafios enfrentados pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Diferente de muitas produções que se concentram em ambientes hospitalares, “Emergência 53” se destaca por acompanhar os atendimentos nas ruas. A trama retrata decisões rápidas e a rotina dos profissionais, que frequentemente precisam improvisar. A série é resultado da colaboração de Márcio Maranhão, Cláudio Torres e Andrucha Waddington, sendo baseada nas experiências reais de Maranhão, que trabalhou por 12 anos no Samu. Essa conexão com a realidade deve trazer uma autenticidade rara para o gênero.

O elenco é composto por artistas como Yara de Novaes, Emílio Dantas, Valentina Herszage, Heloísa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Thaíssa Carvalho, Jaffar Bambirra e Emílio de Mello. Dentre eles, destaca-se a participação especial de Fernanda Montenegro, que pode ser vista no trailer da série.

A narrativa da “Emergência 53” vai além de resgates dramáticos, ao mostrar os dilemas emocionais e os desafios enfrentados pelos profissionais após os atendimentos. A série pretende humanizar os personagens, explorando suas vidas pessoais, incluindo o desgaste físico e emocional, além dos relacionamentos que se formam dentro das ambulâncias.

Com uma abordagem que promete ser honesta e intensa, a produção busca retratar a realidade dos condutores, enfermeiros e médicos que atuam no Samu, destacando questões como a falta de recursos e a pressão constante para tomar decisões que podem ser cruciais. O objetivo é criar um retrato próximo do cotidiano desses profissionais que trabalham para salvar vidas fora do ambiente hospitalar.

“Emergência 53” será uma das principais apostas da plataforma de streaming, já que a demanda por narrativas autênticas e emocionais tem crescido entre o público brasileiro. Embora ainda não haja uma data específica para a estreia, a expectativa é alta para que a série traga um olhar renovado e sensível sobre o cotidiano dos profissionais de saúde.