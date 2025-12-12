Árvore derrubada bloqueia Avenida Gunter Hans em Campo Grande

Transtornos no Trânsito na Avenida Gunter Hans de Campo Grande Após Queda de Árvore

Na tarde desta sexta-feira (12), uma árvore de grande porte caiu na Avenida Gunter Hans, próximo à Rua Roney Paine Malheiros, causando sérios transtornos no tráfego da região. A queda, que aconteceu durante uma breve chuva e ventos que chegaram a 48,5 km/h, bloqueou totalmente o sentido bairro da avenida. O sentido centro da via continuou liberado, mas com retenções.

Moradores relataram que já haviam expressado preocupações sobre o risco de queda de árvores na área, especialmente após a queda de outra árvore há cerca de um mês. No momento da queda, dois veículos quase foram atingidos, mas um motociclista que passava pelo local alertou os motoristas antes que a árvore cedesse completamente. “Foi por muito pouco. Se ele não tivesse avisado, a árvore teria caído em cima dos carros”, comentou uma moradora.

Ela estava dentro de casa quando recebeu a notícia por meio da secretária, que mencionou um possível acidente. Ao verificar o que havia ocorrido, encontrou a via já parcialmente bloqueada, com motoristas confusos tentando passar.

Mesmo com o susto, não houve feridos e a queda não afetou a fiação elétrica na região. No entanto, a situação complicou o trânsito, obrigando motoristas que seguiam para o bairro a desviar por ruas laterais. Um cone improvisado foi colocado para sinalizar o bloqueio, mas alguns condutores tentaram passar e tiveram que voltar.

Os dados meteorológicos registraram um total de 14,6 milímetros de chuva na região do Detran, 9,2 mm no Aeroporto e Jardim Panamá, e 12,2 mm no Bairro Amambai, onde os ventos foram intensos.

A preocupação dos moradores é em relação a outras árvores que ainda estão na área e que podem representar risco. Há relatos de que existem pelo menos cinco árvores próximas que aparentam estar com risco de queda. Os residentes já haviam acionado a Defesa Civil pedindo a remoção dessas árvores de forma preventiva.

Ainda não há informações sobre quando a árvore que caiu será retirada ou quando a via será totalmente liberada. O espaço permanece aberto para manifestações da Defesa Civil e da Prefeitura em relação ao incidente e às providências que serão tomadas.