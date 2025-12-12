Djavan celebra 50 anos de carreira em show no ‘Altas Horas’

Djavan é Homenageado em Programa Especial

Neste sábado, 13 de maio, o programa "Altas Horas" presta uma homenagem a Djavan, um dos ícones da música brasileira, celebrando seus 50 anos de carreira. Comandado por Serginho Groisman, o episódio destaca a trajetória do artista por meio de apresentações musicais, histórias emocionantes e a participação de pessoas especiais.

Djavan se apresenta no palco com clássicos como "Sina", "Eu Te Devoro", "Oceano", entre outros sucessos que marcaram sua história e tocaram o coração de muitos fãs. Durante a homenagem, o cantor recorda a importância de Gal Costa em sua vida, chamando-a de sua principal intérprete. "Ela gravou 13 músicas minhas", enfatiza, e com isso, leva a plateia à emoção ao cantar "O Vento", uma canção que Gal interpretou em 1987, mas que ele nunca havia gravado até agora.

Além disso, o legado musical da família de Djavan ganha destaque com a presença da banda Trivia, composta por seus filhos e netos. Max Viana, um dos filhos, comenta sobre o processo criativo do grupo, contando que "parece que me preparei a vida inteira pra trabalhar com eles". Ele relata como a banda começou a fazer música usando a internet e como se reuniram para produzir um trabalho em estúdio, apresentando uma nova versão da canção "Açaí" e uma faixa autoral inédita.

O episódio conta ainda com a participação de diversos fãs e admiradores. Fátima Bernardes relembra a primeira vez que ouviu Djavan, dizendo que a música "Flor de Lis" a capturou imediatamente. O ator Gabriel Leone compartilha suas memórias de infância, ressaltando como suas músicas sempre estavam presentes em momentos familiares. A atriz Sheron Menezzes expressa seu amor pela obra do artista, mencionando como a canção "Pétala" passou a ter um significado especial em sua vida após a gravidez.

Júnior, comentarista esportivo, também compartilha sua conexão com Djavan, recordando o início de suas carreiras e como a leveza da voz do cantor o marcou. O programa, que se destaca pela sua abordagem musical e intimista, promete emocionar os telespectadores com essa celebração da carreira de Djavan.

A atração é apresentada aos sábados, logo após o programa "Três Graças", garantindo um maior público que poderá apreciar essa homenagem especial.