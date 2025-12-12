Globo confirma saída de Fernando Fernandes do programa ‘Esporte Espetacular’

A Globo anunciou uma mudança significativa no programa ‘Esporte Espetacular’. A partir de janeiro de 2026, Fernando Fernandes deixará a bancada do programa e Karine Alves assumirá a apresentação sozinha aos domingos. Essa transição inicia uma nova etapa na carreira de Fernandes, que é ex-atleta e ex-participante do Big Brother Brasil. Ele passará a focar em conteúdos voltados para aventura e reportagens externas.

Karine Alves já apresentava o programa ao lado de Fernandes desde março de 2025. A decisão da emissora de não procurar um novo co-apresentador e permitir que Karine conduza o programa sozinha é uma estratégia para trazer um novo formato à atração.

Com essa mudança, Fernando Fernandes poderá retornar a uma de suas paixões: as expedições ao ar livre. Conhecido por suas matérias desafiadoras, ele planeja se dedicar à produção de conteúdo em várias locações ao redor do mundo, afirmando que esse retorno é um aspecto natural de sua carreira. Ele expressou sua gratidão pela experiência na bancada, ressaltando que aprendeu muito durante o período em que esteve ao lado de Karine.

“Deixar o estúdio não é um desligamento do programa. Continuarei colaborando com matérias especiais e possivelmente voltarei ao estúdio”, disse Fernandes. Ele acredita que poderá compartilhar histórias mais conectadas à natureza, superação e aventura, fortalecendo sua ligação com o público.

O programa ‘Esporte Espetacular’ vai ao ar aos domingos, das 11h às 12h30, e tem se destacado na audiência da Grande São Paulo, alcançando médias entre 7 e 8 pontos, o que demonstra um bom desempenho para a faixa horária.

A nova fase do programa marcará não apenas a apresentação de Karine, mas também a continuidade da contribuição de Fernandes, que se dedicará a explorar novos desafios e compartilhar suas experiências com os telespectadores.