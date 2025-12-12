Suspeito de matar idoso em Ponta Grossa é preso em fuga para Curitiba

Na manhã da última terça-feira (9), a Polícia Civil de Ponta Grossa cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos, investigado pelo latrocínio de Manoel Casturino de Paula Faustin, um idoso de 67 anos. O suspeito foi preso enquanto tentava embarcar em um carro de aplicativo com destino a Curitiba.

De acordo com as investigações, a tragédia aconteceu na madrugada de 6 de julho, no Jardim Sabará, bairro Chapada. Manoel foi agredido e teve seu corpo incendiado durante o ataque. A residência dele foi destruída pelas chamas, e ele sofreu queimaduras em aproximadamente 40% do corpo. Após o incêndio, Manoel ficou internado por mais de 26 dias, mas faleceu no dia 1º de agosto em um hospital em Londrina.

Após a prisão temporária do suspeito, que ocorreu logo após os primeiros desdobramentos da investigação, ele foi liberado quando o prazo da detenção expirou. No entanto, com o desdobrar das investigações, a Polícia Civil percebeu que ele estava se escondendo, o que motivou o pedido de prisão preventiva à Justiça. A Justiça acatou o pedido, e a prisão foi realizada no momento em que o homem tentava deixar a cidade.

Após a detenção, o suspeito foi levado para a Cadeia Pública Hildebrando de Souza, onde ficará à disposição da Justiça. Além dele, um segundo suspeito já havia sido preso em setembro, em Santa Catarina, durante uma operação realizada pela 13ª Subdivisão Policial. Com a prisão dos dois envolvidos, o inquérito policial foi encerrado e enviado ao Ministério Público, que apresentou denúncia por latrocínio contra ambos. A pena para este crime pode chegar a até 30 anos de prisão.