Pix e benefícios sociais: guia de segurança para movimentar o dinheiro do auxílio sem cair em fraudes

Dicas essenciais de segurança para quem usa o Pix e o CAIXA Tem para movimentar o dinheiro dos auxílios e evitar golpes virtuais nessa modalidade.
A chegada do Pix revolucionou a forma como movimentamos dinheiro, e isso inclui os beneficiários de programas sociais. Pelo aplicativo CAIXA Tem, que recebe o depósito dos auxílios, é possível fazer transferências instantâneas usando o Pix.
Essa facilidade é ótima, mas também exige atenção redobrada. O Pix se tornou a ferramenta favorita dos golpistas, pois permite que o dinheiro roubado seja transferido rapidamente, dificultando a recuperação.
Saber usar o Pix com segurança é crucial para proteger o valor do seu benefício, que é tão importante para o sustento familiar. Não se trata de ter medo da tecnologia, mas sim de usá-la com inteligência e cautela.
A seguir, veja um guia simples com as principais dicas para proteger sua conta e seu dinheiro na hora de fazer uma transferência via Pix.
A regra de ouro: confira o nome e a chave
A pressa é a principal inimiga da segurança no Pix. Antes de finalizar qualquer transferência, você deve checar três coisas essenciais:
- Valor: Confirme se o valor digitado está exato. Erros de digitação podem enviar um valor muito maior do que o pretendido.
- Nome do Recebedor: Sempre confira o nome completo da pessoa ou empresa que irá receber o dinheiro. Se o nome que aparece na tela for diferente do esperado, cancele a transação.
- Chave Pix: Verifique a chave (CPF, telefone, e-mail ou chave aleatória). É comum golpistas criarem chaves muito parecidas com as de conhecidos.
Se alguém que você conhece pedir um Pix por uma chave que você não tem salva, ligue para a pessoa antes de transferir. Muitas vezes, o WhatsApp do seu amigo foi clonado e o pedido de dinheiro é falso.
Cuidado com o celular e a senha
O celular é a sua “carteira” digital. Se ele cair nas mãos erradas, o acesso à sua conta e ao seu dinheiro será fácil.
Por isso, nunca deixe a tela do celular desbloqueada, mesmo que por um minuto. Use senhas fortes, impressão digital ou reconhecimento facial para proteger o acesso.
Outra dica de segurança é manter o aplicativo CAIXA Tem sempre atualizado. As atualizações geralmente trazem melhorias de segurança para proteger a conta contra novos tipos de vírus e ataques.
Nunca compartilhe sua senha com ninguém, nem mesmo com funcionários do banco, vizinhos ou parentes. Se alguém pedir sua senha para “ajudar” você a movimentar o benefício, desconfie imediatamente.
O que fazer se você cair em um golpe
Mesmo com todos os cuidados, os golpes podem acontecer. Se você suspeitar ou cair em uma fraude, aja rapidamente:
- Contate o seu banco: Ligue imediatamente para a Central de Atendimento da CAIXA e informe sobre a transação fraudulenta. O banco pode tentar bloquear ou rastrear o dinheiro.
- Faça um Boletim de Ocorrência (B.O.): Registre o mais rápido possível um B.O. na delegacia. Isso é fundamental para comprovar a fraude e iniciar a investigação.
O Pix permite que o dinheiro seja transferido em segundos. Por isso, a velocidade da sua reação é crucial para tentar reaver o valor. Use o Pix com sabedoria e proteja o seu benefício.