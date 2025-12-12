Pix e benefícios sociais: guia de segurança para movimentar o dinheiro do auxílio sem cair em fraudes

Dicas essenciais de segurança para quem usa o Pix e o CAIXA Tem para movimentar o dinheiro dos auxílios e evitar golpes virtuais nessa modalidade.

A chegada do Pix revolucionou a forma como movimentamos dinheiro, e isso inclui os beneficiários de programas sociais. Pelo aplicativo CAIXA Tem, que recebe o depósito dos auxílios, é possível fazer transferências instantâneas usando o Pix.

Essa facilidade é ótima, mas também exige atenção redobrada. O Pix se tornou a ferramenta favorita dos golpistas, pois permite que o dinheiro roubado seja transferido rapidamente, dificultando a recuperação.

Saber usar o Pix com segurança é crucial para proteger o valor do seu benefício, que é tão importante para o sustento familiar. Não se trata de ter medo da tecnologia, mas sim de usá-la com inteligência e cautela.

A seguir, veja um guia simples com as principais dicas para proteger sua conta e seu dinheiro na hora de fazer uma transferência via Pix.

A regra de ouro: confira o nome e a chave

A pressa é a principal inimiga da segurança no Pix. Antes de finalizar qualquer transferência, você deve checar três coisas essenciais:

Valor: Confirme se o valor digitado está exato. Erros de digitação podem enviar um valor muito maior do que o pretendido. Nome do Recebedor: Sempre confira o nome completo da pessoa ou empresa que irá receber o dinheiro. Se o nome que aparece na tela for diferente do esperado, cancele a transação. Chave Pix: Verifique a chave (CPF, telefone, e-mail ou chave aleatória). É comum golpistas criarem chaves muito parecidas com as de conhecidos.

Se alguém que você conhece pedir um Pix por uma chave que você não tem salva, ligue para a pessoa antes de transferir. Muitas vezes, o WhatsApp do seu amigo foi clonado e o pedido de dinheiro é falso.

Cuidado com o celular e a senha

O celular é a sua “carteira” digital. Se ele cair nas mãos erradas, o acesso à sua conta e ao seu dinheiro será fácil.

Por isso, nunca deixe a tela do celular desbloqueada, mesmo que por um minuto. Use senhas fortes, impressão digital ou reconhecimento facial para proteger o acesso.

Outra dica de segurança é manter o aplicativo CAIXA Tem sempre atualizado. As atualizações geralmente trazem melhorias de segurança para proteger a conta contra novos tipos de vírus e ataques.

Nunca compartilhe sua senha com ninguém, nem mesmo com funcionários do banco, vizinhos ou parentes. Se alguém pedir sua senha para “ajudar” você a movimentar o benefício, desconfie imediatamente.

O que fazer se você cair em um golpe

Mesmo com todos os cuidados, os golpes podem acontecer. Se você suspeitar ou cair em uma fraude, aja rapidamente:

Contate o seu banco: Ligue imediatamente para a Central de Atendimento da CAIXA e informe sobre a transação fraudulenta. O banco pode tentar bloquear ou rastrear o dinheiro. Faça um Boletim de Ocorrência (B.O.): Registre o mais rápido possível um B.O. na delegacia. Isso é fundamental para comprovar a fraude e iniciar a investigação.

O Pix permite que o dinheiro seja transferido em segundos. Por isso, a velocidade da sua reação é crucial para tentar reaver o valor. Use o Pix com sabedoria e proteja o seu benefício.