Romance, humor e música sertaneja; assista ao trailer

A novela "Coração Acelerado" estreia na TV Globo no dia 12 de janeiro de 2026, trazendo uma proposta envolvente que combina romance, humor e o universo sertanejo. Com um vídeo promocional de três minutos já divulgado nas redes sociais, a produção tem tudo para conquistar o público na faixa das 19h. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e dirigida por Carlos Araújo.

A história gira em torno de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma talentosa cantora e compositora que sonha em triunfar em um mercado dominado por homens. Agrado cresceu no meio da estrada, sendo criada por sua mãe, Janete (Letícia Spiller), e sua madrinha Zuleica, também conhecida como Zuzu (Elisa Lucinda). Juntas, elas formam a Caravana da Zu, um trio musical itinerante que se apresenta em diversas cidades do Brasil, vivendo dentro de um motorhome e mantendo uma forte ligação familiar baseada na música.

Desde pequena, Agrado se inspira em ícones do sertanejo como Marília Mendonça e Simone & Simaria, que representam a força feminina no gênero. Um momento marcante de sua infância ocorre quando, em um concurso em Goiás, ela conhece João Raul (Filipe Bragança), também com o sonho de se tornar cantor. Os dois compõem uma música juntos, mas uma reviravolta os separa e Agrado acaba deixando a cidade, levando consigo uma pulseira que simboliza a ligação entre eles. O tempo passa, e João Raul se torna um fenômeno nacional, iniciando uma busca pública pela "garota do passado."

Esse reencontro entre Agrado e João Raul acontece sem que ele saiba que ela é a menina que marcou sua infância. O retorno dela também causa revolta em Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), influenciadora digital e parceira de João, criando um ambiente de tensões familiares e rivalidades entre mulheres.

O núcleo familiar da protagonista revela a força das mulheres da família Sampaio Garcia. Porém, a vocação artística é marcada por desafios. Maria Cecília Garcia, avó de Agrado, perdeu a vida na busca pelo sonho de cantar, o que levou Eliomar (Stepan Nercessian), o pai, a proibir as filhas de seguirem carreira musical. Apesar dos obstáculos, Janete não abandona seu amor pela música, enfrentando até rejeições em sua cidade natal.

A trama também aborda a poderosa família Amaral, que atua em diferentes setores, como algodão e moda. Alaor Amaral (Marcos Caruso), conhecido como o “Rei do Country”, comanda o império ao lado de Branca Albuquerque (Ana Barroso). Seu filho, Alaorzinho (Daniel de Oliveira), vive um casamento comum com Zilá Sampaio (Leandra Leal), mãe de Naiane.

Izabel de Oliveira, uma das autoras, comenta sobre a escolha de explorar a música sertaneja na novela, afirmando que ela acredita ser um gênero muito ligado a histórias populares, que sempre envolvem amor e emoção.

"Coração Acelerado" promete uma narrativa que revela os bastidores do show business, rivalidades femininas e a trajetória de uma artista em ascensão dentro do sertanejo. Com um elenco forte e personagens que simbolizam coragem e tradição, a novela é uma das grandes apostas da Globo para o ano de 2026.

Ficha Técnica