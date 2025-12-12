‘Eita, Lucas!’ revive a Pizza do Faustão com João Silva

Neste sábado, 13 de outubro, o programa “Eita, Lucas!” traz uma edição que promete reviver momentos especiais da televisão brasileira. O convidado da vez é João Silva, que se junta a Lucas Guimarães no quadro “Me Chama pro Rolê”. Juntos, eles vão enfrentar o desafio de preparar a icônica “Pizza do Faustão”, uma receita que já se tornou um símbolo da cultura pop nacional.

A famosa pizza é destaque em uma pizzaria localizada em São Paulo e é marcada por expressões memoráveis, como o bordão “Ô loco, meu!”. Durante o programa, João Silva compartilha histórias sobre sua carreira na televisão e abre o coração sobre sua relação com o pai, Fausto Silva. Ele menciona o valor de ter uma figura tão influente ao seu lado: “A comparação é irrisória perto do privilégio que é ter um conselheiro dentro de casa”, diz João, que também fala sobre a saúde de Faustão.

A interação entre Lucas e João não se resume apenas à culinária. Eles entram em uma competição para descobrir quem consegue fazer uma versão ainda mais saborosa da pizza, prometendo diversão e muitas risadas. Além disso, a dupla não perde a oportunidade de fazer trotes engraçados para algumas celebridades, o que adiciona um toque de leveza e humor à atração.

O programa também conta com o quadro “Piscina da Sorte”, onde membros da plateia participam de brincadeiras que oferecem prêmios, aumentando ainda mais a interação e a alegria do público presente.

“Eita, Lucas!” vai ao ar hoje, a partir das 15h, no SBT. Prepare-se para uma tarde de nostalgia e diversão!