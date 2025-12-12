‘Sabadou com Virgínia’ recebe Biel, Tays Reis e Frank Aguiar

Neste sábado, o programa “Sabadou com Virgínia” promete uma noite cheia de música e histórias emocionantes, com participações dos artistas Biel, Tays Reis e Frank Aguiar. A atração começa às 22h15 (horário de Brasília) e será transmitida pelo SBT.

O cantor Biel irá compartilhar momentos marcantes de sua carreira, especialmente sua experiência no quadro “A Princesa e o Plebeu”. Ele relembra como essa participação o ajudou a se destacar nacionalmente. Biel expressa sua gratidão ao SBT, comentando sobre o intenso período de gravação nos domingos, em que mesmo após os shows não descansava: “Gravamos em um dia, mas as lembranças foram tão fortes que pareciam mil.”

Tays Reis trará uma recordação especial de quando, aos 18 anos, teve a oportunidade de cantar ao lado de Ivete Sangalo. Ela relembra o nervosismo que sentiu antes de subir ao palco e como essa experiência a motivou. “Eu ficava tremendo. Era um sonho que parecia distante, mas fui lá e fiz acontecer”, conta ela.

Já Frank Aguiar compartilhará uma experiência mais introspectiva, relacionada ao uso da Ayahuasca há cerca de 15 anos. Ele descreve um período conturbado em sua vida, mesmo cercado de fama e sucesso. A vivência, que ocorreu durante uma visita ao Acre, o ajudou a repensar suas prioridades e a encontrar um novo sentido para a vida. “Foi uma metamorfose. Eu aprendi a desapegar do que achava importante e a aceitar a vida como ela é”, revela.

Além das histórias pessoais dos convidados, o programa incluirá quadros animados como “Lucas Guedez Também Faz”, que desta vez será exibido diretamente do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros. Também haverá o famoso quadro “Se Beber Não Fale”, que traz perguntas divertidas e respostas descontraídas, e o quadro “Tá na Cara”.

A proposta do “Sabadou com Virgínia” é mesclar recordações impactantes, performances musicais e quadros que são um verdadeiro sucesso entre o público, mantendo os telespectadores envolvidos até o final da transmissão.